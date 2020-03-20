官股買超台股51億 這檔買最多

台股今(20)日收9,234.09點，大漲552.75點，周線收黑，下跌894.78點，三大法人賣超233.55億元，外資賣超219.06億元，僅投信小買超，另外，官股則是近期買盤主力，今日買超51.02億元，連續8個交易日買超，統計今日及近5日買超最多都是玉山金(2884)。

美股周四止跌收紅，國安基金5,000億元伺機進場，加上金管會祭出禁空令，台股今日以8,816.86點，上漲135.52點開出，蘋概三王領軍上攻，大盤指數一度衝達9,264.42點，站上5日線，大漲583.08點，終場大立光收漲停3,575元，台積電收270元，漲幅8.87%，鴻海收70.8元，漲幅6.78%，大盤收在9,234.09點，漲幅6.37%。

台股大漲，但三大法人仍是賣超，尤以外資賣超金額最高，投信則是買超買超6.83億元，自營商賣超（合計）21.31億元，另外，官股今日買超51.02億元，連八買，合計買超425.13億元。

統計官股今日買超前十大依序是玉山金、友達、聯電、兆豐金、日月光投控、鴻海、台新金、台積電、南電、台塑；統計近5日官股合計買超逾萬張則有14家，依序是玉山金、友達、台積電、新光金、第一金、鴻海、中信金、東元、群創、元大金、台新金、華南金、燁輝、兆豐金。

官股買超股，外資仍然賣超，今日外資賣超前十大依序是聯電、玉山金、富邦VIX、友達、中信金、鴻海、新光金、台新金、元大金、兆豐金等，另外台積電仍是賣超，今日外資賣超台積電14,569張，連十二賣，合計賣超37萬2,886張。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，第1季總經數據受到新冠肺炎疫情及工作天數較少的影響，恐低於前期表現及市場預期，不過在市場資金寬鬆下，整體景氣循環仍延續溫和復甦趨勢看法不變，儘管中國境外疫情局勢緊張，但隨著中國廠商陸續復工帶動供給逐步回升，觀察後續廠商投資與消費需求若未明顯轉為保守，則復工後客戶庫存較低之供應鏈可望受惠客戶補庫存需求帶動急單並進一步挹注營運動能。

在投資布局方面，近期在疫情不確定性干擾、市場風險偏好降溫下，建議仍著重選股，可留意產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率的成長股等，包括5G相關、記憶體、被動元件等可持續觀察。