台股收漲552.75點收復10年線 三大法人賣超233.55億

國安基金最快在今日可進場護盤，吸引短線買盤昨日先行卡位。法人表示，目前投資信心仍然脆弱，但考量已跌深、乖離過大，短線有機會反彈，可逢低布局高殖利率又有官股買超股，如：新光金（2888）、聯電等。

2020-03-20 14:56