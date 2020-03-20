台股收漲552.75點收復10年線 三大法人賣超233.55億
台股今（20）日在美股止跌收紅，國安基金伺機進場激勵下開高，股王大立光（3008）攻上漲停，台積電收270元，完成填息，鴻海也收漲，指數開高走高，終場以9,234.09點作收，大漲552.75點，成交量2,340.27億元；三大法人賣超233.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超219.06億元，投信買超6.83億元，自營商賣超（合計）21.31億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.67億元，自營商（避險）買超0.35億元。
美股周四止跌收紅，國安基金5,000億元伺機進場，加上金管會祭出禁空令，台股今日以8,816.86點，上漲135.52點開出，蘋概三王領軍上攻，大盤指數一度衝達9,264.42點，站上5日線，大漲583.08點，終場大立光收漲停3,575元，台積電收270元，漲幅8.87%，鴻海收70.8元，漲幅6.78%，大盤收在9,234.09點，漲幅6.37%。
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