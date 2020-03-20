國安基金是買訊？0050正報酬機率75%

國安基金宣示護盤瞄準台灣50成分股，投資人好奇國安基金能不能視為0050買訊？統計顯示，從0050成立以來，參與過四次國安基金護盤，期間有三次正報酬，平均報酬率3.7%，表現不俗，且後20日、60日也漲多跌少，或可視為波段操作指標。

元大台灣50（0050）2003年才成立，因此沒參與到2000年國安基金因應政黨輪替、網路泡沫二度護盤，但後四次經驗，正報酬機率有75%；後20日、60日，正報酬機率也有75%、50%。

包括2004年319槍擊案，0050在國安基金護盤期間，含息報酬率有13.4%，2011年到2012年歐債危機護盤的報酬率11.3%，2015年陸股股災為12.9%，僅2008年金融海嘯負報酬一成，平均報酬率3.7%。若以護盤日起算，後20日、60日則平均繳出5.9%、3.9%。

國安基金宣示護盤台灣50成分股，市場比對並發現有26檔個股必買，包括權王台積電、鴻海、台泥、統一、台塑、南亞、台化、正新、台達電、日月光、矽品（兩者併為日月光投控）、華碩、廣達、聯發科、可成、彰銀、華南金、富邦金、國泰金、元大金、兆豐金、中信金、第一金、台灣大、遠傳、以及台塑化，清一色是0050成分股；國安基金的進場對相關個股有一定帶動效果。

另有市場分析，政府挑大型股護盤，盤勢穩定時，中小型股有望漲更多，同步比對中型股指標的元大中型100（0051），於六次國安基金護盤表現，三次也有兩次正報酬；期間、後20日及後60日的平均報酬率，分為2.9%、1.5%、4.8%，雖低於0050，但主要是下跌時跌多，上漲時漲更多。

如2011年歐債危機護盤期間，0051收漲的報酬率達17.5%，2015年陸股股災有14%，均高於0050同期為11%、12%。而0051表現最好是2011年護盤起後60日，報酬率26.4%，同期0050為16.3%，反映若盤勢穩定布局中小股，或有機會提高報酬。