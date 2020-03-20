國安基金護盤 台股報復性反彈大漲552點收9,234

美股展開技術性反彈，道瓊指數小漲逾200點並重返2萬點關卡，加上國安基金宣示已取得授權，將隨時進場護盤，提振市場多頭信心，推升台股今（20）日出現報復性反彈，指數開高走高，權王台積電（2330）完成填息，聯發科與大立光連袂漲停，盤中最高並至9,264點、大漲583點，終場指數以9,234.09點作收，大漲552.75點、漲幅6.37%，成交量2,340.27億元，並收復10年線。

美股開低走高，美國初領失業救濟金人數跳升，拖累道瓊一度下跌逾700點，但在亞馬遜、Google等主要科技股反彈的帶動，加上美國總統川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯的產油爭端，刺激原油及能源類股反彈下，四大指數全數翻紅，道瓊站回2萬點關卡。

亞洲主要股市今日表現漲多跌少，其中台股開高走高，盤中走揚近6%表現最為強勢，韓股盤中走揚逾4%，港股也有逾3%的漲勢，陸股小漲近1％。

台股昨日一度重挫近700點，摜破十年線及9,000點整數關卡，政府挽救投資信心，祭出三招救市，包括央行降息1碼、金管會禁止平盤以下放空及國安基金將隨時進場護盤。

觀察主要權值股今日盤中表現，包括聯發科、大立光一舉亮燈漲停，台積電走揚逾8%，完成填息，鴻海也有逾6%的漲勢，金融股的玉山金亮燈漲停，元大金走揚逾8%，富邦金也有逾7%的漲勢，整體來說權值股多有逾3~9％不等間的漲幅。整體盤面上也多呈現類股齊揚，盤中漲停家數逾100家。

第一金投顧董事長陳奕光表示，根據過往國安基金進場的六次經驗來看，國安基金的角色多為防守方，需要防禦、安定盤勢時才進場，因此今日台股的報復性反彈，研判是壽險、四大基金進場撈底，包括聯發科、大立光、台積電等及金融權值股是主要點火標的。

陳奕光指出，昨日低8,523點可視為短線相對低點，預期下兩周台股有機會延續反彈格局，反彈將會落在9,500-10,000點間，後續留意外資今日對台股的操作動向，及新冠病毒在全球是否得到控制，若疫情仍持續擴散，台股反彈後仍有可能會再破8,000點，投資人仍須謹慎。