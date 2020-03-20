快訊

鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安基金護盤 台股報復性反彈大漲552點收9,234

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股終場指數以9,234.09點作收，大漲552.75點、漲幅6.37%。 記者葉信菉／攝影
台股終場指數以9,234.09點作收，大漲552.75點、漲幅6.37%。 記者葉信菉／攝影

美股展開技術性反彈，道瓊指數小漲逾200點並重返2萬點關卡，加上國安基金宣示已取得授權，將隨時進場護盤，提振市場多頭信心，推升台股今（20）日出現報復性反彈，指數開高走高，權王台積電（2330）完成填息，聯發科與大立光連袂漲停，盤中最高並至9,264點、大漲583點，終場指數以9,234.09點作收，大漲552.75點、漲幅6.37%，成交量2,340.27億元，並收復10年線。

美股開低走高，美國初領失業救濟金人數跳升，拖累道瓊一度下跌逾700點，但在亞馬遜、Google等主要科技股反彈的帶動，加上美國總統川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯的產油爭端，刺激原油及能源類股反彈下，四大指數全數翻紅，道瓊站回2萬點關卡。

亞洲主要股市今日表現漲多跌少，其中台股開高走高，盤中走揚近6%表現最為強勢，韓股盤中走揚逾4%，港股也有逾3%的漲勢，陸股小漲近1％。

台股昨日一度重挫近700點，摜破十年線及9,000點整數關卡，政府挽救投資信心，祭出三招救市，包括央行降息1碼、金管會禁止平盤以下放空及國安基金將隨時進場護盤。

觀察主要權值股今日盤中表現，包括聯發科、大立光一舉亮燈漲停，台積電走揚逾8%，完成填息，鴻海也有逾6%的漲勢，金融股的玉山金亮燈漲停，元大金走揚逾8%，富邦金也有逾7%的漲勢，整體來說權值股多有逾3~9％不等間的漲幅。整體盤面上也多呈現類股齊揚，盤中漲停家數逾100家。

第一金投顧董事長陳奕光表示，根據過往國安基金進場的六次經驗來看，國安基金的角色多為防守方，需要防禦、安定盤勢時才進場，因此今日台股的報復性反彈，研判是壽險、四大基金進場撈底，包括聯發科、大立光、台積電等及金融權值股是主要點火標的。

陳奕光指出，昨日低8,523點可視為短線相對低點，預期下兩周台股有機會延續反彈格局，反彈將會落在9,500-10,000點間，後續留意外資今日對台股的操作動向，及新冠病毒在全球是否得到控制，若疫情仍持續擴散，台股反彈後仍有可能會再破8,000點，投資人仍須謹慎。

國安基金 台股 台積電 護盤

延伸閱讀

上班族百萬年薪飛了！台股市值蒸發史上最速

12檔高殖利率、官股買超股 法人聚焦

陳奕光專欄／5G基建股 投資價值大

道瓊強彈 、台股看升…16檔三財報驚艷 喊衝

相關新聞

國安基金護盤 台股報復性反彈大漲552點收9,234

美股展開技術性反彈，道瓊指數小漲逾200點並重返2萬點關卡，加上國安基金宣示已取得授權，將隨時進場護盤，提振市場多頭信心...

美股回穩、國安基金護盤 台股早盤漲逾300點站回9,000

美國總統川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯產油爭端，帶動國際油價回升、加上科技股引領反彈，美股開低走高，終場小漲188點，帶動...

技術面探強勢股 止跌！重挫下的機會與風險

恐慌性賣壓蔓延，全球股市殺不停！雖然美股道瓊指數在3月13日收盤暴漲1985點創下單日最大漲幅紀錄，但市場信心並沒因此恢復。美國聯準會在3月15日下午5點意外宣布將聯邦基金利率調降4碼至0%～0.25%

蘇建榮：國安基金護盤保持彈性 無設定指數範圍

財政部長蘇建榮今天表示，國安基金今天隨時會視情況進場穩定股市，首要目標是讓金融市場穩定、信心維持住，目前操作上並無設定指...

股王漲停、權王填息 台股盤中大漲逾500點再戰5日線

美股周四止跌收紅，國安基金5,000億元伺機進場，加上金管會祭出禁空令，台股今（20）日以8,816.86點，上漲135...

國安基金伺機進場 台積電止跌大漲10.5元以258.5元開盤

台股在跌落10年線後，國安基金決議啟動護盤機制，今（20）日起將在5,000億元額度內隨時進場，台積電（2330）向來被...

降息、禁空、護盤 政府三箭齊發救市

全球股災未息，國內金融市場恐慌情緒爆發，昨天台股盤中一度重挫逾七百點，年後至今市值蒸發逾十兆，新台幣匯市重貶逾兩角，蔡英文總統收盤後發表敞廳談話穩定民心，隨後中央銀行、金管會、國安基金各出利多，降息、禁空、護盤三箭齊發，盼穩住市場。這是蔡政府首度授權國安基金進場。

台積電大反攻 兩天完成填息

台積電（2330）今（20）日開高震盪走高，一度拉升至267.5元，盤中完成填息，相較於昨日的嚴重貼息，表現相當亮眼，也...

金管會放寬門檻 元大S&P原油正2暫免下市

新冠肺炎疫情全球升溫，加上沙烏地阿拉伯揚言進一步擴大原油增產，導致國際油價大跌。元大投信昨天宣布，Ｓ&Ｐ原油正二ＥＴＦ達清算標準，將向金管會申請下市。金管會主委顧立雄昨表示，考量疫情是特殊狀況，目前可先暫緩清算，請投資人不要緊張。

逾千檔個股 今禁平盤下放空

受美股持續重挫影響，加上前天我國宣布限制外人入境，市場恐慌氣氛加劇，昨上演股匯雙殺，台股崩跌逾五百點，外資大舉匯出，新台幣重貶逾兩角。金管會昨晚緊急發布「有條件」禁空令，逾千檔個股今天不能平盤下放空，希望穩住股市。

台股連爆殺盤 定期定額較穩當

新冠肺炎疫情重創美股，投資人恐慌引爆連環殺盤，台股昨天也創二○一六年六月以來新低， 法人認為，這時如要危機入市台股，建議透過定期定額最穩當。

元大台股ETF 配息穩健

新冠病毒持續發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，台股也遭受大幅波及。不少投資人關心，股市波動下，台股ETF配息會不會影響？對此元大投信表示，2019年企業獲利表現不差，配息仍值得期待，因此像人氣王「元大高股息」仍有機會配息。

熱門新聞

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

元大原油正2 ETF免下市了 金管會火速修規定解除危機

台股崩跌她唱「國安基金都在騙」引共鳴：唱著唱著就哭了

國安基金出手了！將啟動護盤機制

0056重挫不配息？元大投信闢謠：企業配息都會發

戲劇化！美國三絕招 元大S&P原油正2一度噴漲86%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。