快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

股市動盪怎麼辦 金融業者：何時落底看2指標

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

新冠肺炎疫情蔓延到全球，市場恐慌持續升高，全球股市出現拋售行為，股市震盪程度在金融海嘯後前所未見，全球央行聯手採取寬鬆貨幣政策，企圖減緩肺炎疫情對經濟成長的衝擊與安撫投資人的不安，中國信託商業銀行建議，在疫情出現可控制契機前，可先以防禦性類股為主，多觀察航空與飯店股表現，待成長預期開始回升後，再轉換至循環成長型類股操作。

根據疫情發展、過去流行病對經濟及市場影響，與全球股市的投資洞察，中信銀行發現，隨著疫情爆發，中國大陸景氣下滑與旅遊、貿易、供應鏈等途徑所產生的負面外溢效應，將對今年第二季產生最大衝擊，甚至影響第三季。

中信銀行指出，肺炎疫情爆發初期，與人潮流動關聯度最高的亞洲航空與飯店類股即受到嚴重影響，美股尚在持續攀升時，股價早已率先下修10%至15%，可說是第一波疫情受害股。

從2003年SARS的經驗也發現，當時全球航空與飯店股，在中國大陸疫情出現高峰後沒多久就率先落底，與影響甚劇的香港股市相比，約提早一個月落底。未來要判斷股市何時觸底，或許可進一步觀察航空與飯店股表現。

自今年3月以來，歐美確診人數大幅攀升，全球股市出現加速趕底的現象。中信銀行分析，多數指數已回到2016年強力支撐帶，全球股市短線再出現大跌的機率已較一週前更低；部分市場已實行或正在考慮禁止放空政策；中國大陸企業復工、復產如計畫進行中，以及美國緊急加大貨幣寬鬆力道，稍微緩解全球供應鏈斷鏈及金融市場流動性不足風險。

在尚未確認全球疫情轉折是否如期發生在夏天以前，中信銀行認為，今年第二季全球股票指數將呈震盪打底格局。與過去進入熊市環境不同之處在於，利率從未在如此低的水準，除了疫情發展，更令人擔心全球央行應對的政策空間越來越小。

中信銀行表示，在全球疫情到達轉折之前，全球商業信心的負面影響依然存在，公用事業、核心消費等防禦性類股，以及高息低波動股票表現往往會超過循環型類股和價值股。因此，中信銀行建議，投資人可待疫情轉折點出現、成長預期將開始回升後，再轉換至循環成長型類股操作。

延伸閱讀

遏阻疫情做好備戰 印度22日施行全民禁足令

抗歧視！陸規定：因湖北籍、湖北工作史拒錄用屬違法

抗疫外交 中日韓舉行新冠肺炎問題特別外長視訊會議

仿南韓擴大採檢新冠肺炎？專家：完全不切實際

相關新聞

美股回穩、國安基金護盤 台股早盤漲逾300點站回9,000

美國總統川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯產油爭端，帶動國際油價回升、加上科技股引領反彈，美股開低走高，終場小漲188點，帶動...

技術面探強勢股 止跌！重挫下的機會與風險

恐慌性賣壓蔓延，全球股市殺不停！雖然美股道瓊指數在3月13日收盤暴漲1985點創下單日最大漲幅紀錄，但市場信心並沒因此恢復。美國聯準會在3月15日下午5點意外宣布將聯邦基金利率調降4碼至0%～0.25%

蘇建榮：國安基金護盤保持彈性 無設定指數範圍

財政部長蘇建榮今天表示，國安基金今天隨時會視情況進場穩定股市，首要目標是讓金融市場穩定、信心維持住，目前操作上並無設定指...

股王漲停、權王填息 台股盤中大漲逾500點再戰5日線

美股周四止跌收紅，國安基金5,000億元伺機進場，加上金管會祭出禁空令，台股今（20）日以8,816.86點，上漲135...

國安基金伺機進場 台積電止跌大漲10.5元以258.5元開盤

台股在跌落10年線後，國安基金決議啟動護盤機制，今（20）日起將在5,000億元額度內隨時進場，台積電（2330）向來被...

降息、禁空、護盤 政府三箭齊發救市

全球股災未息，國內金融市場恐慌情緒爆發，昨天台股盤中一度重挫逾七百點，年後至今市值蒸發逾十兆，新台幣匯市重貶逾兩角，蔡英文總統收盤後發表敞廳談話穩定民心，隨後中央銀行、金管會、國安基金各出利多，降息、禁空、護盤三箭齊發，盼穩住市場。這是蔡政府首度授權國安基金進場。

台積電大反攻 兩天完成填息

台積電（2330）今（20）日開高震盪走高，一度拉升至267.5元，盤中完成填息，相較於昨日的嚴重貼息，表現相當亮眼，也...

金管會放寬門檻 元大S&P原油正2暫免下市

新冠肺炎疫情全球升溫，加上沙烏地阿拉伯揚言進一步擴大原油增產，導致國際油價大跌。元大投信昨天宣布，Ｓ&Ｐ原油正二ＥＴＦ達清算標準，將向金管會申請下市。金管會主委顧立雄昨表示，考量疫情是特殊狀況，目前可先暫緩清算，請投資人不要緊張。

逾千檔個股 今禁平盤下放空

受美股持續重挫影響，加上前天我國宣布限制外人入境，市場恐慌氣氛加劇，昨上演股匯雙殺，台股崩跌逾五百點，外資大舉匯出，新台幣重貶逾兩角。金管會昨晚緊急發布「有條件」禁空令，逾千檔個股今天不能平盤下放空，希望穩住股市。

台股連爆殺盤 定期定額較穩當

新冠肺炎疫情重創美股，投資人恐慌引爆連環殺盤，台股昨天也創二○一六年六月以來新低， 法人認為，這時如要危機入市台股，建議透過定期定額最穩當。

元大台股ETF 配息穩健

新冠病毒持續發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，台股也遭受大幅波及。不少投資人關心，股市波動下，台股ETF配息會不會影響？對此元大投信表示，2019年企業獲利表現不差，配息仍值得期待，因此像人氣王「元大高股息」仍有機會配息。

公司年報申報從速 展延留意時限

臺灣證券交易所指出，去年年報公告申報截止日為3月31日，為避免屆時網路流量壅塞，942家上市公司（含本國上市866家、第一上市76家）掌握時效，及早辦理財報公告申報事宜。

熱門新聞

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

元大原油正2 ETF免下市了 金管會火速修規定解除危機

國安基金出手了！將啟動護盤機制

台股崩跌她唱「國安基金都在騙」引共鳴：唱著唱著就哭了

0056重挫不配息？元大投信闢謠：企業配息都會發

台股盤中跌點歷史第三大 終場重挫537點收8,681

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。