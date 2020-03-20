股王漲停、權王填息 台股盤中大漲逾500點再戰5日線

美股周四止跌收紅，國安基金5,000億元伺機進場，加上金管會祭出禁空令，台股今（20）日以8,816.86點，上漲135.52點開出，蘋概三王領軍上攻，股王大立光（3008）一度衝上漲停3,575元，權王台積電也是開高走高完成填息，鴻海重回70元之上，大盤指數一度衝達9,264.42點，站上5日線，大漲583.08點，盤中漲幅5.45%。

美股四大指數周四全數上漲，道瓊工業指數上漲188.27點，或0.94%，收在20,087點；標普500指數上漲 11.29點，或0.47%，收在2,409.39點；那斯達克指數上漲160.73點，或2.29%，收在7,150.57點；費半指數上漲54.38點，或4.22%，收在1,341.22點。

台股今日開高走高，大立光以3,570元開高後一路攻上漲停3,575元，股王亮燈漲停，盤中漲幅9.53%；權王表現也不遑多讓，台積電早盤以258.5元開出，一度衝達269元，上漲21元，順利完成填息，盤中漲幅6.65%，雙王強漲之外，鴻海也開高走高，一度拉升至71.4元，盤中漲幅5.73%。

蘋概三王齊漲，推升大盤指數開高走高，盤中一度突破9,200點及5日線，且收復10年線，指數最高拉升至9,264.42點，上漲583.08點，盤中指數力守在9,100點之上，上漲逾400點，高價股包括矽力-KY、嘉澤、華新科等也都亮燈漲停。