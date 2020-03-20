國安基金護盤 台積電股價上演復仇反彈

國安基金進場護盤，市場重拾信心，晶圓龍頭台積電（2330）出現復仇式反彈，一鼓作氣順利填息，盤中一度269元，漲幅8.47%。

外資近10日瘋狂賣超台積電高達35萬張，法人指出，隨著國際油價反彈、國際股市止跌回穩，在全球央行降息寬鬆貨幣之下，以台積電在5奈米先進製程領導地位，勢必成為外資回補首選。

國安基金宣布進場護盤，市場預期台積電將成為護盤首選，開盤隨即跳空大漲，距離填息僅一步之遙，10點過後，買盤隨即湧入，不僅順利填息，股價一度來269元盤中高點，單日市值回升5,500億元，帶動台股指數大漲580餘點。

由於先前俄羅斯與沙特減產協商破裂，國際油價崩跌，導致外資持有能源高收益債淨值大減，台積電成為外資淨值減損下之提款機，近一個月外資賣超高達50萬張，持股比例由77.67%降至75.62%，台積電近一個月股價跌幅高達28%，短短一個月市值蒸發掉2.4兆元。