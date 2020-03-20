快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

國安基金護盤 台積電股價上演復仇反彈

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

國安基金進場護盤，市場重拾信心，晶圓龍頭台積電（2330）出現復仇式反彈，一鼓作氣順利填息，盤中一度269元，漲幅8.47%。

外資近10日瘋狂賣超台積電高達35萬張，法人指出，隨著國際油價反彈、國際股市止跌回穩，在全球央行降息寬鬆貨幣之下，以台積電在5奈米先進製程領導地位，勢必成為外資回補首選。

國安基金宣布進場護盤，市場預期台積電將成為護盤首選，開盤隨即跳空大漲，距離填息僅一步之遙，10點過後，買盤隨即湧入，不僅順利填息，股價一度來269元盤中高點，單日市值回升5,500億元，帶動台股指數大漲580餘點。

由於先前俄羅斯與沙特減產協商破裂，國際油價崩跌，導致外資持有能源高收益債淨值大減，台積電成為外資淨值減損下之提款機，近一個月外資賣超高達50萬張，持股比例由77.67%降至75.62%，台積電近一個月股價跌幅高達28%，短短一個月市值蒸發掉2.4兆元。

台積電 外資 國安基金

延伸閱讀

台積電大反攻 兩天完成填息

蘇建榮：國安基金護盤保持彈性 無設定指數範圍

國安基金伺機進場 台積電止跌大漲10.5元以258.5元開盤

美股回穩、國安基金護盤 台股早盤漲逾300點站回9,000

相關新聞

美股回穩、國安基金護盤 台股早盤漲逾300點站回9,000

美國總統川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯產油爭端，帶動國際油價回升、加上科技股引領反彈，美股開低走高，終場小漲188點，帶動...

蘇建榮：國安基金護盤保持彈性 無設定指數範圍

財政部長蘇建榮今天表示，國安基金今天隨時會視情況進場穩定股市，首要目標是讓金融市場穩定、信心維持住，目前操作上並無設定指...

國安基金伺機進場 台積電止跌大漲10.5元以258.5元開盤

台股在跌落10年線後，國安基金決議啟動護盤機制，今（20）日起將在5,000億元額度內隨時進場，台積電（2330）向來被...

降息、禁空、護盤 政府三箭齊發救市

全球股災未息，國內金融市場恐慌情緒爆發，昨天台股盤中一度重挫逾七百點，年後至今市值蒸發逾十兆，新台幣匯市重貶逾兩角，蔡英文總統收盤後發表敞廳談話穩定民心，隨後中央銀行、金管會、國安基金各出利多，降息、禁空、護盤三箭齊發，盼穩住市場。這是蔡政府首度授權國安基金進場。

台積電大反攻 兩天完成填息

台積電（2330）今（20）日開高震盪走高，一度拉升至267.5元，盤中完成填息，相較於昨日的嚴重貼息，表現相當亮眼，也...

金管會放寬門檻 元大S&P原油正2暫免下市

新冠肺炎疫情全球升溫，加上沙烏地阿拉伯揚言進一步擴大原油增產，導致國際油價大跌。元大投信昨天宣布，Ｓ&Ｐ原油正二ＥＴＦ達清算標準，將向金管會申請下市。金管會主委顧立雄昨表示，考量疫情是特殊狀況，目前可先暫緩清算，請投資人不要緊張。

逾千檔個股 今禁平盤下放空

受美股持續重挫影響，加上前天我國宣布限制外人入境，市場恐慌氣氛加劇，昨上演股匯雙殺，台股崩跌逾五百點，外資大舉匯出，新台幣重貶逾兩角。金管會昨晚緊急發布「有條件」禁空令，逾千檔個股今天不能平盤下放空，希望穩住股市。

台股連爆殺盤 定期定額較穩當

新冠肺炎疫情重創美股，投資人恐慌引爆連環殺盤，台股昨天也創二○一六年六月以來新低， 法人認為，這時如要危機入市台股，建議透過定期定額最穩當。

元大台股ETF 配息穩健

新冠病毒持續發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，台股也遭受大幅波及。不少投資人關心，股市波動下，台股ETF配息會不會影響？對此元大投信表示，2019年企業獲利表現不差，配息仍值得期待，因此像人氣王「元大高股息」仍有機會配息。

公司年報申報從速 展延留意時限

臺灣證券交易所指出，去年年報公告申報截止日為3月31日，為避免屆時網路流量壅塞，942家上市公司（含本國上市866家、第一上市76家）掌握時效，及早辦理財報公告申報事宜。

基本面紮實族群 扮反彈先鋒

台股昨（19）日再次下探，行情走疲，盤面類股疲軟態勢顯著，法人指出，行情跌盪之際，不妨持續聚焦具基本面基礎個股，在有獲利及產業前景支持下，後市可望扮演反彈先鋒。

民生物資掀搶購潮 食品股、超商雙雄強勢

台股昨（19）日又殺537點，失守10年線大關，台灣新冠肺炎確診案例激增，引發部分民生物資搶購潮，統一（1216）與統一超等食品、超商股獲短多卡位，股價逆勢收紅，扮演盤面多方指標。

熱門新聞

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

元大原油正2 ETF免下市了 金管會火速修規定解除危機

元大原油正2ETF別急著賣！ 顧立雄：擬放寬下市門檻

國安基金出手了！將啟動護盤機制

台股崩跌她唱「國安基金都在騙」引共鳴：唱著唱著就哭了

油價崩跌 金管會：元大S&P原油正2 ETF暫緩清算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。