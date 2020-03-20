台積電大反攻 兩天完成填息

台積電（2330）今（20）日開高震盪走高，一度拉升至267.5元，盤中完成填息，相較於昨日的嚴重貼息，表現相當亮眼，也是台積電去年季季配以來第二快速的完成填息。

台積電昨日除息走弱，股價嚴重貼息，為近年來相當罕見的情況；統計2010年以來台積電的填息表現，在2015年6月29日除息4.5元現金股利時，曾花了154天才填息，但去年採取季季配之後，在去年9月19日除息時，2元的現金股利卻是秒填息的表現。

台積電面臨外資持續提款壓力，股價走跌，且拖累昨日除息表現，但是國安基金決議啟動護盤機制，今日起將在5,000億元額度內隨時進場，台股強彈，台積電也是開高大漲。

台積電ADR周四收盤小跌1.1%，未隨美國科技股和費城半導體指數反攻，終場收43.89美元，下跌0.48美元，台積電早盤以258.5元開高，盤中往上拉升，順利完成填息，填息速度僅次於去年9月19日的秒填息。