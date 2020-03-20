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蘇建榮：國安基金護盤保持彈性 無設定指數範圍

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
財政部長蘇建榮（中）。圖／本報系資料照
財政部長蘇建榮（中）。圖／本報系資料照

財政部長蘇建榮今天表示，國安基金今天隨時會視情況進場穩定股市，首要目標是讓金融市場穩定、信心維持住，目前操作上並無設定指數範圍，「國安基金來無影、去無蹤，屆時會視市場情況而定」。

國安基金昨天傍晚召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，授權執行秘書執行任務，今日起，國安基金會在5000億元法定額度內隨時進場點火，以維護金融市場秩序。

蘇建榮今天在立院受訪時表示，不希望恐慌性賣壓發生之後，再來決定國安基金進場，所以這次有點超前部署意味，目的是讓金融市場保持穩定。

蘇建榮說，國安基金操作上已授權給執行秘書，相關細節由執行秘書負責，目前沒有預設護盤的指數範圍，會保持彈性，以來無影、去無蹤的方式操作；目的是穩定市場，不是國安基金能賺多少錢。

國安基金 護盤 財政部

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