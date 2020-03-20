戲劇化！美國三絕招 元大S&P原油正2一度噴漲86%

戲劇化！元大S&P原油正2（00672L）19日一度因淨值暴跌面臨下市危機，金管會出手「赦免」後，晚間美國祭三大絕招救油價，激勵西德州輕原油暴漲24%，元大S&P原油正2今開盤前結算淨值彈升到2元，股價更噴漲86%，創下台股漲幅紀錄！

美國三大絕招，包括大買低價油、叫沙國減產、威脅俄國不妥協就制裁，推升西德州、布蘭特油價雙雙大漲，尤以跌深的西德州油價收漲24%最強，為史上單日最大漲幅，盤後西德州油價續漲逾30%，元大S&P原油正2早上結算新淨值，迅速從1.5元跳到2元，漲幅達33%。

投資人搶進元大S&P原油正2，更激勵股價重返3元，漲幅高達86%，盤中雖收斂到55%，但該ETF實施處置下，人氣強勁，第一盤就累積5萬張，第二盤破8萬張，第三盤再破10萬張，相對淨值的溢價也一度擴至51%。

另一檔石油槓桿的街口布蘭特正2，第一盤也跳漲42%，目前盤中仍有超過35%漲幅，成交量破4萬張。原形的元大S&P石油亦漲逾10%，堪稱今日最悍的「石油三兄弟」。