美股回穩、國安基金護盤 台股早盤漲逾300點站回9,000

美國總統川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯產油爭端，帶動國際油價回升、加上科技股引領反彈，美股開低走高，終場小漲188點，帶動台股今（20）日以8,816.86點，上漲135.52點開出 ，加上國安基金表示已獲得授權進場護盤，多頭士氣大增，漲幅隨即擴大逾300點，站回9,000點關卡。

美股開低走高，早盤由於美國初領失業救濟金人數跳升，拖累道瓊一度下跌逾700點，但在亞馬遜、Google等主要科技股反彈的帶動下，四大指數全數翻紅；且因川普表示將介入俄羅斯與阿拉伯的產油爭端，因此帶動原油及能源類股反彈。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲188.27點，或0.94%，收在20,087點；標普500指數上漲 11.29點，或0.47%，收在2,409.39點；那斯達克指數上漲160.73點，或2.29%，收在7,150.57點；費半指數上漲54.38點，或4.22%，收在1,341.22點。

籌碼面部分，三大法人昨日合計賣超237.1億元。其中外資賣超212.22億元，投信賣超7億元，自營商賣超17.89億元。

資券變化方面，融資減118.01億元，融資餘額為928.64億元，融劵減13.75萬張，融券餘額為42.43萬張。外資台指期部位，多單加碼8,810口，淨多單部位52,635口。