王道銀行今起買回庫藏股 董事會通過每股配現0.4元
王道銀行（2897）19日加開董事會，會中決議將於今（20）日起實施庫藏股買回，並將買回之公司股份轉讓予員工，預計買回3萬5000張；此外，會中亦通過盈餘分派案，將配發特別股現金股利每股新台幣0.425元及普通股現金股利每股新台幣0.4元。
若以昨日收盤價每股新台幣5.42元計算，普通股現金殖利率可達7.38%。
因應新冠肺炎疫情延燒，全球鬧股災，台股大跌，金管會鼓勵企業實施庫藏股，金融業繼開發金之後，王道銀行也預計將於2020年3月20日至2020年5月19日期間，以股價5元至7元區間買回35,000,000股庫藏股，約占王道銀行已發行股份之1.45%；可買回股份之總金額上限為新台幣5,874,651,600元。
王道銀行表示，買回之庫藏股將轉讓予員工，以激勵員工、增加員工向心力，同時響應主管機關鼓勵上市公司買回庫藏股的政策。
此外，王道銀行董事會亦通過2019年盈餘分派案，2019年稅後淨利為新台幣1,100,432,989元，較前一年度成長15.27%；加計當年度未分配盈餘調整項目，扣除提列法定盈餘公積並新增迴轉依法提列特別盈餘公積、迴轉自行提列特別盈餘公積後，計分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.4元現金股利。
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