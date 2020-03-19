跌破10年線 724家收黑創紀錄 以跌止跌看三訊號

經濟日報 / 記者蔡靜紋╱台北即時報導
新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，重創台股。 本報資料照片
新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，重創台股。 本報資料照片

新冠肺炎疫情擴大引爆流動性風險，外資從台股提款連十賣，使得今年以來累計賣超4,852億元，突破2008年金融海嘯4,700億元的紀錄，創歷年最高。

在苦等不到國安基金進場，本國法人自斷、散戶融資停損，台股今（19）日開盤直接摜破10年線信心防線，為史上第六次跌破10年線9,100點，盤中慘跌追平13日盤中史上最大跌幅、改寫第三大跌點，創紀錄出現724家上市櫃公司躺平，並傳出當沖違約。

由於市場持續大幅震盪，期交所今日再宣布調高保證金，這是六個交易日內第三度調高，項目包括臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)及臺指選擇權契約(TXO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自明（20）日一般交易時段結束後起實施。

若統計金鼠年開紅盤以來，台股總市值已蒸發11.52兆元，平均每位股民荷包縮水達109萬元，上班族百年薪轉眼殆盡。眼見台股各項信心指標潰堤，政府三大部會今天緊急祭出救市三大措施，包括中央銀行降息1碼、授權國安基金進場、平盤以下禁止放空。台指期夜盤率先翻紅、美股盤後電子盤也見上漲，短線或有止跌契機。

八大公股行庫砸下60億元買超台股，相對外資再度賣超212億元，仍是螳臂擋車。惟值得留意的是，外資在期現貨市場大玩兩手策略，大舉加碼期貨部位避險，淨多單口數突破5萬口，顯然是怕台股跌深反彈。

大盤今天開盤旋即摜破9,105點的10年線，為台股第六次跌10年線支撐，終場下跌537點收8,681點，成交量較昨日擴增至2,711億元；法人圈認為，相對當中四次都是跌破10年線即收復，台股過去僅2000年科技股泡沫、2008年金融海嘯兩次真跌破10年線，然依目前推算疫情時間，衝擊將遠甚前兩次。

也因融資戶停損與斷頭，融資餘額降到928元的歷史新低，至於傳出當沖違約交割，從證交所公布數字來看，近期買賣相抵後的總違約金額放大到百萬元以上，甚至出現過2,400餘萬元的較大金額，但都在可控範圍內，今天的違約金額為273萬元。

在一片殺聲中，防疫概念股持續逆風挺進，台灣確診案例突破百例後，引發民眾搶囤物資恐慌，愛之味、統一超等食品、通路受惠，更是逆勢走強。

國泰投信董事長張錫表示，現階段台股只能靠以跌止跌，搭配國安基金進場提振市場信心；第一金投顧董事長陳奕光表示止跌得看三訊號，包括跌點縮小至百點內、成交量縮至1,500億元內、外資賣超100億元內。

群益投信董事長賴政昇則指，短期雖受疫情衝擊，但長線大循環並未終結，拉回可視為中長線布局良機，據過去20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金勝率百分百，其中，後一年、後三年平均報酬率近8%、15%，若時間拉長至五年，平均報酬率更達三成。

台股 期貨 國安基金

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