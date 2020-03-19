長天期美債ETF反轉急跌 短天期債ETF逆勢獨漲

黃金與美國公債向來是資金的「避風港」，但最近也遭拋售。金價從3月8日的約1,700美元高點跌到1,500美元以下，短期急跌12%，拖累黃金ETF走勢。美國10年期公債價格也大跌，殖利率同樣從月初的0.5%急漲到1.19%。

就債券ETF來說，19日美國公債ETF爆量下跌，長天期公債ETF之前漲得凶，這波受創也深。元大美債20年今日大跌6.3%，成交張數放大三倍多到5,093張，富邦美債20年大跌5.7%，國泰20年美債則跌4.5%。

投資級債券ETF單日跌更凶。富邦A級公司債單日狂跌12%，元大投資級公司債暴跌11.2%，國泰投資級公司債慘跌9.9%，永豐15年金融債驟跌15.8%，群益15年IG公用債大跌11.1%。

逆勢上漲的正向ETF屈指可數，主要為短天期美國公債ETF。國泰US短期公債漲1.27%，新光美債1-3漲0.7%，中信美國公債0-1漲0.5%，群益0-1年美債漲0.38%，元大美債1-3及永豐1-3年美公債漲0.3%。

新興市場債券ETF中，也是短天期債受歡迎。凱基新興債1-5漲0.1%，群益中國政金債也漲0.1%，中信EM主權債0-5漲0.03%，都算是萬綠叢中一點紅。