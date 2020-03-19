授權國安基金進場 蘇建榮：授權期間「沒有期限」

受新冠肺炎疫情衝擊台股，國安基金今（19）日召開臨時委員會，財政部長蘇建榮指出，委員會考量國內外近期股市動盪與疫情擴散，為避免恐慌性心裡，以及穩定國內金融市場、提振投資信心，因此今日授權國安基金執行安定市場任務，至於授權期間「沒有期限」。

行政院副院長、國安基金主委陳其邁今日在盤後召開國安基金會臨時委員會議，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）、財政部長蘇建榮、財政部次長兼國安基金會執行秘書阮清華在會後，於行政院召開記者會說明。

阮清華解釋，國安基金是委外由台灣銀行團隊操作，會根據操作相關規範來執行，只要股市有不理性的下跌，就會進場穩定市場秩序，並沒有所謂的進場指標，不是媒體所謂的十年線，全都是以市場是否有失序或信心崩潰的狀況，或是否有不理性、無量下跌。

蘇建榮指出，國安基金今日召開臨時委員會議，就近期的疫情變化、資本金融市場動態充分討論後，考量最近國內外股市的動盪與疫情擴散，間接影響投資信心，且各國的防疫措施造成全球經濟動能減損，投資恐慌心理提高，因此為維護國內金融市場、提振投資信心，決定授權國安基金執秘動用基金。

蘇建榮表示，國安基金取得授權後，將視實際市場動態來動作，其狀態就是最常講的「來無影、去無蹤」，目的就是為了穩定市場。他分析，歐美疫情在這兩周有很大變化，台股在本周起跌幅也較其他股市深，這都是前所未見的，因此授權國安基金預作準備，以發揮即時穩定市場效果。

對於國安基金的授權期間，蘇建榮表示，目前沒有期限，由執行秘書視實際情況執行，目前國安基金規模為新台幣5,000億元，其中2,000億元為財政部以持有的公股股票質借動用，另外3,000億元則是財政部向四大基金借錢。

蘇建榮表示，根據經驗，國安基金歷來總共有六次進場的紀錄，最高的金額為1,200億元，最近一次動用為2016年到2016年期間，規模有190幾億元，目前為止尚未啟動過向四大基金質借的部分。