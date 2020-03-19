快訊

馬來西亞鎖國後：星馬邊境防疫下的「移動公民」

泰國新增60確診新冠肺炎 包括來自台灣旅客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

授權國安基金進場 蘇建榮：授權期間「沒有期限」

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院發言人谷辣斯·尤達卡（左）與財政部長蘇建榮（中）、國安基金執秘阮清華（右）宣布授權國安基金啟動，明天起將以來無影去無蹤的原則進場護盤。記者許正宏／攝影
行政院發言人谷辣斯·尤達卡（左）與財政部長蘇建榮（中）、國安基金執秘阮清華（右）宣布授權國安基金啟動，明天起將以來無影去無蹤的原則進場護盤。記者許正宏／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊台股，國安基金今（19）日召開臨時委員會，財政部蘇建榮指出，委員會考量國內外近期股市動盪與疫情擴散，為避免恐慌性心裡，以及穩定國內金融市場、提振投資信心，因此今日授權國安基金執行安定市場任務，至於授權期間「沒有期限」。

行政院副院長、國安基金主委陳其邁今日在盤後召開國安基金會臨時委員會議，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）、財政部長蘇建榮、財政部次長兼國安基金會執行秘書阮清華在會後，於行政院召開記者會說明。

阮清華解釋，國安基金是委外由台灣銀行團隊操作，會根據操作相關規範來執行，只要股市有不理性的下跌，就會進場穩定市場秩序，並沒有所謂的進場指標，不是媒體所謂的十年線，全都是以市場是否有失序或信心崩潰的狀況，或是否有不理性、無量下跌。

蘇建榮指出，國安基金今日召開臨時委員會議，就近期的疫情變化、資本金融市場動態充分討論後，考量最近國內外股市的動盪與疫情擴散，間接影響投資信心，且各國的防疫措施造成全球經濟動能減損，投資恐慌心理提高，因此為維護國內金融市場、提振投資信心，決定授權國安基金執秘動用基金。

蘇建榮表示，國安基金取得授權後，將視實際市場動態來動作，其狀態就是最常講的「來無影、去無蹤」，目的就是為了穩定市場。他分析，歐美疫情在這兩周有很大變化，台股在本周起跌幅也較其他股市深，這都是前所未見的，因此授權國安基金預作準備，以發揮即時穩定市場效果。

對於國安基金的授權期間，蘇建榮表示，目前沒有期限，由執行秘書視實際情況執行，目前國安基金規模為新台幣5,000億元，其中2,000億元為財政部以持有的公股股票質借動用，另外3,000億元則是財政部向四大基金借錢。

蘇建榮表示，根據經驗，國安基金歷來總共有六次進場的紀錄，最高的金額為1,200億元，最近一次動用為2016年到2016年期間，規模有190幾億元，目前為止尚未啟動過向四大基金質借的部分。

國安基金 疫情 財政部 蘇建榮

延伸閱讀

考量股市動盪、肺炎疫情擴散 國安基金授權隨時可進場

國安基金出手了！將啟動護盤機制

全球股市大崩盤 國安基金17時開臨時會

影／財金雙首長股市開盤前信心喊話 國安基金會情況進場

相關新聞

國安基金出手了！將啟動護盤機制

疫情引爆全球股災，台股跌跌不休，國安基金今（19）日傍晚召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，以維護金融市場秩序。

0056重挫不配息？元大投信闢謠：企業配息都會發

新冠病毒持續發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，台股也遭受大幅波及。不少投資人關心，股市波動下，台股ETF...

台股年後市值蒸發逾10兆 每位股民賠掉1輛車

疫情導致全球股災風暴，台股今天崩跌537.33點，收在8681.34點，外資賣超212.21億元，事實上台股從農曆年後至...

台股崩跌她唱「國安基金都在騙」引共鳴：唱著唱著就哭了

受到疫情衝擊，台股今（19）日崩跌500多點、失守8600點大關，「護國神山」台積電也受到美股重挫及員工確診新冠肺炎影響，單日市值蒸發3000多億元，台股「跌跌不休」也讓投資人心慌慌，有股民改編歌手林俊傑的歌曲《江南》，訴說自己近期的心聲，「跌到這裡就是撿，撿到戶頭剩四千」等歌詞搭配上旋律，引發不少股民共鳴「唱著唱著就哭了」。

台股崩跌逾500點 金管會發布禁空令

台股今崩跌500點，失守8600點大關，金管會今晚發布禁空令，個股今收盤價跌幅達3.5%以上，明天禁止平盤放空，今有高達...

影／國安基金啟動 財長：穩定股市將來無影去無蹤

國安基金會議今天在行政院內舉行，晚間會議結束後，行政院發言人谷辣斯·尤達卡帶著財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華召開記者...

授權國安基金進場 蘇建榮：授權期間「沒有期限」

受新冠肺炎疫情衝擊台股，國安基金今（19）日召開臨時委員會，財政部長蘇建榮指出，委員會考量國內外近期股市動盪與疫情擴散，...

5000億當後盾！蔡政府首次國安基金將進場 暫無期限

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國安基金會主委、行政院副院長陳其邁今天下午召開國安基金臨時會議討論是否進場護盤。財政部長蘇建榮會後指出，這是蔡政府首度授權國安基金進場...

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

台股跌不停，金管會今（19）日再度祭出救市措施，宣布即日起禁止平盤以下放空，希望藉此抑止台股連續下跌。

台積電貼息台股收跌537.33點 三大法人賣超235.68億

台股今(19)日開低走低，早盤以9,085.28點開出，下跌133.39點，護國神山台積電(2330)除息重挫，股價大跌...

明泰線上法說 股價盤中跌停

網通大廠明泰（3380），於今（19）日舉辦線上法說會，但股價盤中跌停，量能未明顯萎縮。明泰在4G轉5G的商轉應用、全新局端到終端的設備，以及與仲琦（2419）合作策略新廠規畫等，都成為法人持續關注焦點。

高殖利率失靈 台塑集團股價遭狙擊

台股一度重挫逾600點，再加上國際油價、全球股市重挫，台塑集團高殖利率題材無法支撐股價跌勢，台塑四寶以電子股比重較高的南亞（1303）跌幅最大，一度觸及跌停；隨著今天傳出油價止跌反彈，台塑化股價反而跌幅縮小到1%。

熱門新聞

經濟解析／台積電何時是買點？法人就給一個字

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

元大原油正2 ETF免下市了 金管會火速修規定解除危機

元大原油正2ETF別急著賣！ 顧立雄：擬放寬下市門檻

賣不賣快決定！元大原油正2最快今天報下市

國安基金出手了！將啟動護盤機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。