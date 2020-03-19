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國安基金出手了！將啟動護盤機制

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國安基金出手了！將啟動護盤機制

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
疫情引爆全球股災，台股跌跌不休，國安基金今（19）日傍晚召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，以維護金融市場秩序。圖／聯合報系資料照片
疫情引爆全球股災，台股跌跌不休，國安基金今（19）日傍晚召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，以維護金融市場秩序。圖／聯合報系資料照片

疫情引爆全球股災，台股跌跌不休，國安基金今（19）日傍晚召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，以維護金融市場秩序。

國安基金過去有六次進場護盤，最近一次是2015年8月25日，當時持股早已出清，因此，目前國安基金子彈相當充裕。依國安基金條例規定，國安基金規模有5,000億，包括四大基金3,000億及向銀行融資2,000億。

財政部長蘇建榮日前表示，過去國安基金一進場，原本下跌的股市都會上漲，進場一、二周後就可以拉上來；而過去國安基金六次進場護盤六次，五次都獲利，只有一次虧損。

上波國安基金護盤期間長達232天，是國安基金成立以來最久的一次，投入金額僅187億元。

依往例，國安基金護盤標的，多以台灣50成分股為原則，包括台積電、鴻海、中鋼等權值股，藉以發揮點火效果。

根據國安基金過去對外揭露持有的個股部位，「國安基金概念股」，涵蓋層面相當廣，有傳產、電子、通訊及金融等類股。

國安基金 護盤 台積電

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