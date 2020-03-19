台股崩跌她唱「國安基金都在騙」引共鳴：唱著唱著就哭了

受到疫情衝擊，台股今（19）日崩跌500多點、失守8600點大關，「護國神山」台積電也受到美股重挫及員工確診新冠肺炎影響，單日市值蒸發3000多億元，台股「跌跌不休」也讓投資人心慌慌，PTT一名股民改編歌手林俊傑的歌曲《江南》，訴說自己近期的心聲，「跌到這裡就是撿，撿到戶頭剩四千」等歌詞搭配上旋律，引發不少股民共鳴「唱著唱著就哭了」。

台股自農曆年後就遭逢沉重賣壓，截至目前為止已蒸發新台幣10兆以上，平均每位股民損失就超過90萬、等於一台新車的價格，股民們更是哀鴻遍野，一名網友以歌曲《江南》改編自己在疫情期間投資的心路歷程，包括「國安基金都在騙，最後也是只買台積電」、「錢錢欠欠錢錢，天天年年天天的我融資買台積電，跌五元就接，最後接滿臉的血」句句歌詞打中不少股民的心，笑稱「心在淌血」。

歌詞當中還呼應今日台股崩跌、台積電跌破年線的時事，唱道「不懂研發疫苗解藥的我們，都以為可以買在反彈的瞬間，相信台積電會破一千，在這一剎那跌破了年線」讓不少人大讚歌詞「100分」，不僅押韻、又寫進股民心裡，另有人稱讚演唱者的聲線很棒，與歌曲搭配得天衣無縫。

也有人對於「不懂怎麼融券放空的我們，還以為玉山金是金融的防線，線形能有多空、空有多兇，當公園裡面全都是股東，心碎了才懂」這段歌詞特別有感觸，不禁表示看到這裡真的邊唱邊哭，自己也是台積和玉山的受難者，紛紛歪樓要原PO改行去寫詞。