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金管會赦免 元大投信：請放心交易元大原油正2

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大投信喊話，投資人可放信交易元大S&P原油正2。元大投信官網
元大投信喊話，投資人可放信交易元大S&P原油正2。元大投信官網

金管會寬限，國內期信ETF下市改為近30個營業日平均淨值計算，而非原有的三個營業日，觸及下市門檻的元大S&P原油正2率先受惠，對此元大投信也特別在網站公告，該ETF已無清算風險，請投資人放心交易。

元大投信公告，由於金管會放寬ETF下市計算期，並附帶因應國內外金融情勢變化，導致ETF淨值重大波動，得報會准於一定期間內不受下市規範限制，故元大S&P原油正2無需立即辦理清算，未來也有申請例外豁免的機會，投資人無需憂心淨值過低，放心正常交易。

元大投信補充，元大S&P原油正2自2016年成立以來，因與油價高度連動，台灣投資人頗能認同，至今年2月底，該ETF有7萬受益人。

且該ETF追蹤標普高盛原油日報酬正向 2 倍 ER 指數，於2016 年10 月上市起至今年3 月18 日，指數表現共跌92.48%，ETF同期下跌92.99%，近四年半的追蹤誤差僅0.51%，反映投信公司積極投入管理技術和專業深化。

惟考量當前為極端時期，以18 日西德州原油僅20.37美元，創下2002年2 月27 日以來新低；自 2005 年來，油價處於 20 元的天數僅16天，機率只有0.42%，卻因新冠肺炎擴散，導致油價被殺到低點，市場情緒極端。

元大投信對此提醒，全球原油市場恐供過於求，加上 OPEC與俄羅斯均表示將全力增產，投資人雖不用擔心石油ETF清算，但仍應留意油價波動風險，於交易前審慎評估，也需要留意折溢價風險，否則仍可能有不如預期的投資績效。

元大投信 ETF 油價

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