0056重挫不配息？元大投信闢謠：企業配息都會發

新冠病毒持續發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，台股也遭受大幅波及。不少投資人關心，股市波動下，台股ETF配息會不會影響？對此元大投信表示，2019年企業獲利表現不差，配息仍值得期待，因此像人氣王「元大高股息」（0056）仍有機會配息。

近期台股重挫，有部落客在文章探討元大高股息等台股ETF，會不會不配息，並以該ETF過去不配息的紀錄說明。但事實上，ETF雖然重挫，仍持續收穫成分股的配息，且元大高股息調整到現行規定，配息穩定度已大幅提高；為此元大投信亦特別說明，避免投資人擔心。

元大投信表示，旗下台股系列ETF，包括元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續ETF等，均設有配息機制，在公開說明書中，基金受益權單位可分配的收益來源，為基金所收取的現金股利，扣除相關費用後可分配的收益；代表只要成分股持續配發股息，ETF依信託契約就能配息，不會有不配息的狀況。

舉例享有「國民ETF」之稱的元大高股息，追蹤台灣高股息指數，從台灣50指數和中型100指數、共150檔股票中，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔股票為成分股。基金訴求就是複製追蹤指數的績效，並將基金領到的股息發給受益人。

在台灣所有公司如某年度全都不配發現金股利的極端情形，基金確實可能無法分配收益。但一般當企業有獲利，可持續發放股利，基金就能依契約規定，持續將收到的股利派給投資人。

2020年配息部分，來自去年度獲利，去年台灣企業獲利並不差，仍有機會派發股息。且今年雖然受到疫情影響，但年度尚未結束，法人建議，持續關注疫情發展及影響，才能掌握完整的獲利和配息資訊。

另元大投信特別說明，近來熱烈募集的「元大台灣高股息優質龍頭基金」也有相同設計，操作團隊將嚴選配發高現金股息殖利率、配息穩健且有優質績效的龍頭企業。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」收益來源包括資本利得和股息，兩者分開，只要企業獲利，派出配息，基金就能將收到的息派給投資人，保持月配息。至於年終配的資本利得部分，將反映在年終結算，視行情而有不同績效。