台積電貼息台股收跌537.33點 三大法人賣超235.68億

台股今(19)日開低走低，早盤以9,085.28點開出，下跌133.39點，護國神山台積電(2330)除息重挫，股價大跌，加上大立光、鴻海也是下跌作收，拖累指數盤中一度重挫695.04點，創下史上盤中跌點第三大，終場以8,681.34點作收，下跌537.33點，成交量2,697.49億元；三大法人賣超235.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超212.21億元，投信賣超6.69億元，自營商賣超（合計）16.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.48億元，自營商（避險）買超0.7億元。

台股今日盤中一度下探至8,523.63點，10年線及9,000點關卡雙雙失守，台積電除息走弱，股價一度下探至235.5元，終場收248元，下跌9.5元，大立光一度亮燈跌停，終場收3,250元，下跌350元，鴻海跌勢也加重，收66.3元，下跌3.7元，指數以8,681.34點作收，跌幅5.83%，跌停家數達380家。