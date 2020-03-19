台股盤中跌點歷史第三大 終場重挫537點收8,681

無視美國總統川普強力推動救援計畫，美股道瓊指數再挫逾千點，影響台股今（19）日開低走低，開盤便一舉跌破10年線，重量級權值股台積電（2330）今日除息2.5元，股價重挫逾8%，罕見呈現嚴重貼息，而盤中恐慌、融資斷頭賣壓不斷湧現，指數最低一度至8,523.63點，大跌695.942點，刷新歷史盤中第三大跌點紀錄，終場則以8,681.34點作收，下跌537.33點、跌幅5.83%，成交量2,697.49億元。

儘管川普18日釋出上兆美元刺激方案部分細節，且國會通過對疫情援助相關法案，但依舊無法消弭市場恐慌氣氛，美股昨夜開盤後賣壓持續湧現，標普盤中再次觸及熔斷，道瓊一度跌幅超過2,000點，終場更是失守2萬點關卡，幾乎抹去川普上任三年多來全部漲幅。

觀察亞洲主要股市今日表現，台股今日重挫盤中走跌近8%最為弱勢，韓股盤中也有逾6.5％的跌勢，港股走跌逾5%，陸股走跌逾2%，日股小跌0.7%，跌勢較輕。

台積電今日除息，每股配發現金股息新台幣2.5元，影響加權股價指數約21.55點，不過昨日傳出有員工確診新冠肺炎，目前已入院診治，使得首日股價大跌逾8%，罕見呈現嚴重貼息，股價也幾乎回吐去年來漲幅，創2019年6月以來的新低。

儘管金管會昨日宣布今起啟動第三階段穩定股市措施，包括「調降每日盤中借券賣出委託數量」，並「放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍」及「呼籲證券自營商發揮市場調節功能」；前兩項均自今起實施三個月，不過台股今日仍一舉跌破十年線，且盤中跌幅不斷擴大，而國安基金也表示今天下午收盤後，將召開臨時委員會議，討論是否進場護盤。

投顧法人指出，全球疫情持續惡化，恐慌情緒蔓延。「先救人，再救市」才是股市止跌的藥方，偏偏各國政府及央行反其道而行，採取「只救市，不救人」的方法，寬鬆措施及財政工具對阻擋疫情擴散無能為力，未能解有效解除市場恐慌情緒；且未來國內外經濟數據及企業獲利持續下滑，國際股市還沒見底，對台股看法保守。