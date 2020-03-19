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12檔高殖利率、官股買超股 法人聚焦

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
12檔高殖利率官股買超股 資料來源：CMoney
12檔高殖利率官股買超股 資料來源：CMoney

新冠肺炎延燒，恐慌情緒持續在金融市場蔓延，加權指數今日盤中失守十年線重要信心關卡，最低摔至8,523點。法人認為，此際投資信心仍然脆弱，但考量已跌深、乖離過大，短線有機會反彈，投資人可逢低布局高殖利率又有官股買超股，如：新光金（2888）與聯電等。

外資持續大舉調節台股，統計至昨日今年來已賣超4,639億元，以今日走勢推出，外資年度累計賣超將超越2008年金融海嘯期間的4,700億元，不過八大公股行庫也連續六日進場護盤，昨日擴大買超53億元，本月來加碼包含光寶科、台塑等。

根據CMoney統計，殖利率超過5%、官股本月以來買超張數超過2,000張的共有12檔，像是：新光金、聯電、光寶科、台塑、台化、聯強、華票、矽格、南茂、世界、京元電子以及國巨。

就產業面來分析，法人認為，此際布局電子股相對有機會，加上有高殖利率保護，投資人可以逢低找布局買點；而金融股受到企業違約率問題、金融市場波動大投資可能面臨虧損、降息之下利差收斂等問題，短線股價仍有壓力。不過，受到油價崩跌影響，股價也是直直落的塑化股，目前已來到相對低檔，也算是相當便宜。

今日加權指數盤中跌點超過500點或5%、櫃買指數大跌8點或7%，等於已經觸及國際的熔斷機制，而整體跌停家數也突破500間，創下新高，台股呈現股匯雙殺。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光認為，台股會走向五部曲走勢，股市領先下跌、落底、鈍化、反彈、回升，而目前仍處於趕底階段，後續止跌訊號先看三項：量縮（成交量小於2,000億元）、價穩（單日指數高低差在100-150點內）、外資賣超量減（單日賣超量小於100億元）。

高殖利率 光寶科 台股

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