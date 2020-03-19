大盤重挫 台塑化股價抗跌

台塑化（6505）跌幅已經創下近十年來新低，股價今（19）日在台股大跌中，出現逆勢翻紅，最高來到68.7元盤中還是不敵賣壓，再度翻黑。

台股一度重挫達600點，再加上國際油價、全球股市重挫，台塑集團高殖利率題材免強跌幅小於大盤，但還是無法支撐股價跌勢，四寶中以電子股比重較高的南亞跌幅最大一度觸及跌停，今日台塑化成為四寶中最抗跌。

隨著國際油價周三亞洲盤再度下跌最低每桶出現26.2美元，創下近17年來的新低，這波的跌勢太快，將傷到相關油品供應鏈，疫情造成的經濟下修，製造業景氣變化透明度低，還是要持續觀察中國復工、歐美疫情經濟變化，相關塑化產業的需求才會更明朗，也將牽動台塑四寶今年獲利。

市場專家認為，這波台塑四寶重挫，主要是受到國際油價再暴跌，全球股市恐慌賣壓紛紛出籠，權值股也成為市場資金提款機，股價跟紛紛重挫；台塑四寶股價都已經是台股重要的權值股之一，隨著台股大跌下，未來如果國安基金真的進場，相關的績優權值股都有可能受到國安基金青睞。

台塑四寶陸續公布股利，台塑配發4.4元、南亞配發2.2元，台化配發3.8元、台塑化2.9元，平均配發率也在75%區間，以今天股價最慘的南亞分析，以今天的平盤價格52.4元推算，現金殖利率達4.2%，如果用今天最低價47.2元計算，殖利率則升到4.6%；另外以台塑化今天平盤價格68.2元計算，現金殖利率達4.2%，的以這波的跌勢，現在投資台塑四寶的現金殖利率都有4%。

台塑今天盤盤中最低來到65.7元，跌幅也是近6%，至於台化今天跌幅在4%區間，最高來到60.7元；台化、南亞股價都已經寫下近十年來新低，其中台塑化創下2014年以來新低，台塑則是寫下2015年以來新低。