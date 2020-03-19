權值股領跌 台股盤中重挫近700點、逾500檔跌停

台股今（19）日以9,085.28點開出，下跌133.39點，權王台積電（2330）除息重挫，股價大跌，一度下探至235.5元，鴻海跌勢也加重，股王大立光翻黑，拖累大盤指數走低，11時過後一度下探至8,523.63點，大跌695.04點，創下史上盤中跌點第三大，跌停家數逾500家，盤中跌勢則略有收斂。

美股周三美股開低走低，四大指數齊挫，道瓊工業指數下跌1,338點，或6.30%，收在19,898點；標普500指數下跌131點，或5.18%，收在2,398.1點；那斯達克指數下跌344.9點，或4.70%，收在6,989.84點；費半指數下跌139點，或9.79%，收在1,286.84點。

台股今日則是開低走低，指數一開盤就失守10年線權值股領跌，權值股領跌下，9,000點整數關卡也淪陷，指數一路下探至8,523.63點，大跌695.04點，盤面上蘋概股走弱，美系外資調降iPhone三大組裝廠的目標價，鴻海跌破70元，盤中跌幅4.85%，大立光以平盤開出，一度翻紅至3,645元，可惜仍不敵賣壓翻黑，盤中跌幅7.63%。

台積電2.5元現金股利除息，股價開低走低，一度下滑至235.5元，陷入貼息窘境，盤中跌幅6.21%，三王齊挫，拖累大指數跌勢加重，盤中跌點一度創下史上第三大紀錄，盤中跌幅則略有收斂，盤中跌幅6.41%。