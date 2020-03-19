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入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

大聯大去年EPS 3.84元 三年新低

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

半導體通路商大聯大（3702）去年財報中，全年稅後純益64.53億元，較前一年減少13.53%，全年每股稅後純益（EPS） 3.84 元，創三年來新低，不過，預期在新冠肺炎疫情回穩之後，全球電子供應鏈在製造端將出現分散生產基地的趨勢，對全球布局的大型半導體通路商相對有利，將是未來大聯大的營運優勢。

大聯大去年第4季稅後純益17.35億元，較上一季減少2.81%，但年增8.51%，單季每股稅後純益1.03元；去年全年稅後純益為64.53億元，較前一年減少13.53%，去年全年每股稅後純益為3.84元，創三年來新低。

大聯大去年受貿易戰影響，全年營收、純益均呈年減態勢，展望今年，大聯大受惠各國 5G 陸續商轉，基地台需求明朗，將是今、明年主要成長動能，可望逐步補足少掉代理德儀產品的營收缺口。

大聯大表示，資料中心的市場需求從去年就明顯增加，短期間雖有新冠肺炎影響市場供需的疑慮，不過，就中長期的角度來看，大聯大仍看好資料中心的訂單可望延續去年情況，今年開始跨足基礎通訊建設，受惠各國 5G 陸續商轉，基地台需求明朗，預計此舉將是今、明年主要成長動能，可望逐步補足德儀失去的營收。

至於在公司營運面上，近二年以來，先是美中貿易戰延燒，促使在大陸生產的全球重要生產廠商進行一波遷廠，或分散生產的動作，今年新冠肺炎疫情擴大，在大陸設廠的企業也都受到影響，市場預期，在疫情影響之後，預料大型製造商，在今年分散全球生產基地的動作將更趨積極。

大聯大認為，未來生產廠分散至全球各地生產之後，最重要的是零組件的供應，另外，全球電子產品，包括車用、3C等，近年來多樣化的趨勢也越來越明顯，因此，在通路商中已進行全球通路及後勤物流布建的廠商將具有更明顯的營運競爭優勢。

大聯大

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