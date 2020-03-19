茂綸去年每股賺1.68元 集團效益今年營運仍看穩健

日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）去年合併營收為86.25億元，稅後純益為1.28億元，全年每股稅後純益（EPS）為1.68元，董事會並通過將配發1元現金股利，由於該公司母集團為全球第五大半導體通路商，今年全球電子供應鏈受創新冠肺炎，不過，公司預期在產品線相對完整下，全年營運仍看穩健。

受惠母集團Macnica持續釋出的轉單效益，茂綸去年合併營收仍維持年成長表現，惟受到部份產品線遞延出貨影響，公司依會計準則預先提列存貨跌價損失下，導致獲利出現下滑，但預期今年在新冠肺炎疫情控制，客戶逐漸恢復拉貨後，可望產生回沖利益。

茂綸表示，該公司為全球第五大IC通路商Macnica在台灣的主要據點，母集團基於市場分工及產品多元等考量下，近年來為公司持續帶進客戶群分散與代理產品線更完整等綜效。去年茂綸代理的Intel、Mellanox、安森美半導體（ON Semiconductor）、瑞薩電子（Renesas）與Dialog半導體等五大產品線，在多數保持穩健成長或持平下，合計占整體營收比重已降至約45％，與2018與2017年同期的49％與51％相較，已可見風險分散效益。

展望今年後市，茂綸持審慎樂觀態度，去年主要受到提列存貨跌價影響，毛利率為7.53％，然由於目前下游客戶的訂單需求仍維持不變，預估隨著新冠肺炎疫情獲得有效控制，整體產業秩序恢復正常後，拉貨力道可望回復，可望有跌價損失回沖利益，加上新產品推出，毛利率亦將回升。

在五大產品線部份，茂綸今年的主要成長動能之一將來自於全球資料中心的持續擴建，可望帶動Mellanox的資料中心伺服器板卡，以及Renesas整併IDT後增加更多的客群，有利業績提升。