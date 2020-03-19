春雨配發1.2元股利 殖利率6%
扣件廠春雨（2012）2019年稅後純益為4.23億元，年減8%，每股純益（EPS）為1.6元，寫下近十年來次高紀錄。春雨董事會18日決議通過配發每股1.2元現金股利，配發率超過七成；以去年度平均股價21.42元來計算，殖利率為5.6％
春雨去年獲利表現較前一年度小幅衰退，春雨指出，受美中貿易戰不確定性影響，拖累全球鋼鐵市況，去年產品平均售價及整量銷量均受到波及。
所幸是受惠台灣及印尼市場需求熱絡，支撐了營運表現。台灣受惠台商回流及政府基礎建設投資，激勵相關鋼材需求；印尼扣件需求暢旺，印尼廠擴產後的產能利用率持續提升。
展望2020年，春雨認為，台灣、印尼兩地市場抱持樂觀看法，接單有望延續去年好表現。不過，因為新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，其他地區外銷接單須視疫情控制的程度，後續才能觀察是否出現需求遞延效應。
春雨表示，因應大環境的不確定性，今年將按計劃在有限資源下進行製程升級，並照原計劃開發特殊鋼種球化線材，以及鐵路系統用扣件、風力發電系統用扣件等高利潤與高附加價值特殊產品，藉調整產品組合優化毛利，累積中長期營運動能。
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