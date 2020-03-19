矽力去年EPS 25.83元 歷史新高
電源管理IC矽力-KY（6415）公布2019年第4季及全年財報，由於中國去美化政策發酵，矽力侵蝕外商在中國大陸市占率，單季每股稅後純益（EPS）7.54元，2019全年每股稅後純益25.83元，創下掛牌以來歷史新高。
美中貿易戰引起的中國國內企業替代效應，矽力具備地緣優勢，且設計開發能力強，矽力逐漸侵蝕外商德儀、安美森、亞德諾等主導市場，去年順利打入華為5G供應鏈，營運表現逆勢成長；第4季稅後純益6.83億元，季增15.96%、年增76.94%，每股稅後純益7.54 元；2019年稅後純益23.26億元，年增27.1%，每股稅後純益25.83元。
法人指出，上半年受中國大陸疫情影響，營運動能趨緩，不過，隨著大陸疫情逐漸獲得控制，相關5G布建將加速進行，5G基地台訂單釋出之下，預期下半年營運引擎可望重啟，尤其在華為5G訂單部分將有大斬獲。
另外，董事會也通過決議擬每股配發7.5元現金股利。
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