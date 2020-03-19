矽力去年EPS 25.83元 歷史新高

全球股市大崩盤，台股也無法倖免！三月以來，台股跌勢加劇，投資人幾乎斷腸，不過高檔跑掉，或是手上銀彈充足的人，正在等待一個難得的好買點，這可能是下一個財富重分配的重要轉折點。

2020-03-19 12:00