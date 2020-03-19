不只元大原油正2 這檔石油ETF也亮下市警訊

元大S&P原油正2（00672L）暴跌，淨值觸及「下市」門檻，元大投信已公告將依規定申報。值得注意，台股中，除元大S&P原油正2為石油槓桿ETF，另一檔街口布蘭特油正2也跌破3元，最新淨值僅2.71元，持有該ETF的投資人應同步留意。

元大S&P原油正2狂跌，傳出部分買盤考量清算風險，轉買較晚發行的街口布蘭特油正2，但油價跌勢太兇，連後者淨值也逼近下市警戒線。據街口投信公告，該ETF最新淨值2.71元，距2元只有26%之差；其股價也跌到2.8元低點。

街口布蘭特油正2連動布蘭特油價，與元大S&P原油正2的西德州原油有別，但市場最悲觀看法，認為兩者都可能測破20美元，目前後者已跌到20美元多，布油還有25美右。若以街口布蘭特油正2觸及2元門檻，布油約跌到17~18美元。

街口布蘭特油正2 18日成交破19萬張，為掛牌最大，也反映元大S&P原油正2交易不便性增加，有買盤轉入該ETF。

另外是原型的元大S&P石油，也吸引不少資金，近期最大有30萬張大量，最新淨值為6.03元。