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恐慌情緒蔓延...台股重挫近500點 2016年7月以來新低

美股超跌、撿便宜時機到 法人：優先布局疫情受惠股

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

近期美股在肺炎疫情擴散、油價崩跌、十年期公債殖利率創低等一連串利空衝擊下，呈現重挫數千點走勢，美股自高檔回檔已逾30%，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，Fed 3月來已緊急降息6碼，在現金收益再降低、十年債殖利率低檔盤旋下，只有股市能帶來較高報酬，目前S&P500本益比已經大幅回落至15倍以下，迅速反應對經濟的不確定性，儘管很難預測市場何時與是否落底，但目前美股超跌，正是撿便宜良機，長線投資人可考慮分批進場。

蘇聖峰指出，由於疫情的擴散導致多個國家的經濟活動大幅放緩，全年經濟能見度偏低，預測隨時有大幅修正的可能，今年的美股企業獲利成長預期也降至0~1%。不過，仍有一些創新科技產業成長性值得期待，看好復甦較快的5G、資料中心與軟體等科技題材，與較具防禦力的生技、電商與遊戲等遠距經濟類股，投資人可逢低布局跌深績優股。

蘇聖峰表示，網路經濟、生技製藥、資料中心堪為三大疫情受惠產業，就遠距經濟分析，包括網路醫療、遠距辦公、線上教育等產業，在疫情衝擊下，近期需求反而大幅提升。

蘇聖峰說，生技產業方面，疫情發酵，使得藥物、疫苗與公衛議題驅動市場需求增溫，資金外流趨緩甚至出現流入，大型製藥與生技股普遍表示供應鏈的變化對公司營運影響微小，預估2020年大型生技股與製藥股分別擁有+6%與+10%的獲利成長；資料中心也是近期相對受惠的科技產業，包括Google、Facebook、Microsoft等大廠皆表示將增加雲端基礎設施之資本支出。

生技股 疫情 美股

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