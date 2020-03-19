台積電除息首日雙重利空夾擊 技術論壇改下半年舉行

台積電（2330）今（19）日除息首日遭逢雙重利空襲擊，受美股指數再度重挫及員工確診新冠肺炎影響，美股ADR收盤大跌4.17%，來到44.37美元，拖累台積電股價開盤隨即跳空大跌摜破250元整數關卡，單日市值蒸發3,000餘億元，連帶拖累台股指數再度失守9000點大關。因疫情影響，台積電也宣布將上半年舉行全球技術論壇大會改期至下半年舉行。

台積電今日除息2.5元，股價平盤價格257.5元，除息前一日公告一名員工確診新冠肺炎，已入院診治，內部決議啟動分組辦公營運模式因應，不影響公司營運。

由於市場擔心台積電確診除了反應疫情嚴峻之外，亦憂心疫情影響全球，恐不利需求端，第2季訂單恐面臨下修的風險，開盤隨即賣壓湧現，跌幅持續擴大。

台積電表示，新冠肺炎疫情嚴峻，為保護合作夥伴和台積電員工的安全，將2020年台積電全球技術論壇大會延期至夏末舉行。目前台積電防疫委員會已追溯確診員工的接觸史，確認曾近距離接觸者約30人，並已即刻進行為期14日的居家隔離。

每日監測隔離者健康狀況，並提供必要的協助，以利後續追蹤。除原定的例行消毒，亦擴大辦公區消毒範圍，並針對這名員工的工作場域及公共區域加強消毒。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。

相對於南韓記憶體大廠SK海力士隔離800多人，台積電隔離30名員工，僅佔總員工數5萬多人，僅佔0.06%，遠低於南韓半導體廠比例。

法人指出，南韓也未因此關閉生產線，加上晶圓廠生產自動化程度高，不至於會有停產線的問題，因此，整體供應鏈不會有轉單或斷鏈的問題。

不過，新冠肺炎疫情在全球擴散，中國大陸疫情雖由高峰下滑，但歐美正進入高峰期，較令人憂心疫情恐造成全球經濟下行、需求端不振，台積電第2季營運能否持續受惠於5G、高效能運算需求，或如外界憂心，有待4月第2季法說會解答。