益登股價最低來到12.9元 力守前低之上
半導體通路股益登（3048）股價本波隨全球股市重挫，股價13日回測至波段低點12.75元之後，近幾日大盤持續重挫破底，但該股仍力守在低點，並未再向下破底，今（19）日盤中股價最低來到12.9元，仍力守在前低之上，技術面有機會形成短線底部。
益登科技去年全年合併營收創下歷史新高，達到968.7億元，全年稅後純益達3.6億元，全年稅後純益更是較前一年大幅增加51.14%，去年全年每股稅後純益（EPS）為1.65元。
對於今年營運，該公司表示，從應用面來看，5G和資料中心正持續加溫，而諸如TWS等音訊產品、人工智慧物聯網（AIoT）、工業、汽車等新興應用也蘊藏廣大商機，成為益登下一波成長的驅動力。
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