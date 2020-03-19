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恐慌情緒蔓延...台股重挫近500點 2016年7月以來新低

蔡鎮村：期權價差交易降低交易風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，投資人宜關注近期上市上櫃公司的法說會及庫藏股是否產生正面的效應。

在全球股市波動率大幅上升，台指價平選擇權的權利金又偏高，以價差交易方式將可降低風險、創造獲利的機會。期貨短線交易人暫時不必預設台股低點的立場，務必依預定策略善設移動式停損或二擇一平倉方式為宜。暫時休戰也是一種策略。

今（19）日台積電（2330）除息2.5元／股，扣減加權指數約21.55點，在ADR重挫8.59%之下，台積電順勢開低5.5元，除了大立光開平盤開出之外，其餘台灣50成分股皆開低，加權指數開盤跌133點之後，快速跌破9,000點，29類股指數皆下跌，以觀光類股指數跌幅最大，台股VIX指數一度颷升到50.91。

投資人對新冠肺炎疫情的擔憂，引爆股票恐慌性拋售潮，外資持續大量賣超台股，3月截至18日止，集中市場賣超約2,913億元，加權指數跌破三年來新低。

昨日國內新冠肺炎確診人數大幅增加23人，超過100人，台積電也聲明有員工確診，沖淡金管會信心喊話及祭出的五大招救市措施，台指期權盤後的4月台指期貨一度跌到8,550點。

台積電 台股 台指期

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