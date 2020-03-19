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恐慌情緒蔓延...台股重挫近500點 2016年7月以來新低

大盤重挫 統一股價逆勢上漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

新冠肺炎疫情影響，中國之前就傳出各種方便麵都賣的很好，再加上民生工業優先復工，食品股龍頭統一（1216）業績可望跟著受惠，今（19）日股價也逆勢抗跌，盤中小漲來到62.6元，在台股重挫近400點，統一逆勢紅盤。

統一2月營收307.87億元，較上月減少25.86%、年增率達3.22%；累計1~2月營收723.16億元，年增1.9%。

由於統一算是民生物資產業，中國工廠也都正常營運，兩岸近期都一樣，市場擔心疫情，不少人開始增加泡麵等民生物資增購數量，在中國方便麵就不斷傳出銷售佳音，今年統一中控（HK220）等小金雞貢獻依舊可期；再加上國內最近到餐廳用餐的外食人口少，統一的子公司統一超鮮食也銷售的相對好，都有助於母公司獲利挹注。

疫情 營收 台股

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