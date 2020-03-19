鴻海早盤股價跌破70元 市值縮至9,523億元

台股今（19）日以9,085.28點開出，下跌133.39點，早盤一度下探至8,886.28點，下跌332.39點，台股失守10年線，蘋概三王中鴻海（2317）以68.7元開低，股價跌破70元關卡，市值降至9,523.88點，盤中跌幅1.42%，台積電除息首日走弱，僅股王大立光開平走揚力守紅盤。

鴻海創辦人郭台銘日前曾表示，在中國大陸各廠區的復工進度超出預期，今年全球經濟面臨挑戰，主要需觀察新冠肺炎疫情對美國消費市場的影響，他認為美股大跌主要是油價的影響。

鴻海在先前的法說會曾表示，目前中國大陸廠區復工已超過季節性需求50%，預計3月底前可恢復季節性正常的產能；今年上半年有機會持平，疫情在第1季可能有部分影響，但長期到2025年毛利率目標10%不變。

鴻海近期也是外資提款標的，昨日遭外資賣超16,669張，累計連續九個交易日賣超，合計賣超16萬6,048張，今日以68.7元開出，下跌1.3元，盤中一度拉升至69.3元，低點則是下探至68.1元，盤中跌幅1.85%。