跟進紐約證交所全面電子交易？ 顧立雄：還沒有

紐約證券交易所將從23日開始暫時關閉交易大廳，改為全數轉向電子交易，起因於有一位交易員和一名員工驗出新冠病毒陽性反應；對於國內是否要改為全面電子交易，金管會主委顧立雄今（19）日上午表示「現在還沒有」。

顧立雄上午出席立法院財委會公聽會，他表示，我們已經有異地辦公，所有異地備援已經開始實施了，證交所都是三地易地辦公；被問到是否台股要採取全面電子交易？他表示，現在還沒有。

顧立雄表示，現在大家看到的是台灣禁止外國人入境或病例有增加，因此信心面受到衝擊，但就在大家（各國）採取最嚴格手段當下，也就是最有可能將疫情控制住的時候；只要疫情控制住了，不管幾個月，經濟反彈就會出現；這時候信心不要過於不足，大家應該採取長線布局，定期定額方式，金管會也鼓勵買進庫藏股，金融業逢低承接買進。