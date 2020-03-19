聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股失守9000點大關 顧立雄對散戶信心喊話
台股今開盤即下跌近300點，失守9000點關卡，國安基金今將召開臨時會討論進場。金管會主委顧立雄今早表示，現在是信心不足的問題，當各國採取更嚴格手段當下，最有可能將疫情控制住，經濟反彈就會出現，「大家現在要有信心，採取長線布局與定期定額。」
顧立雄今早出席立院財委會「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，會前受訪表示，昨天金管會已就一般外資操作的借券賣出每日額度做控管，國安基金進場由國安基金委員決定。
針對今天大盤跌破9000點，顧立雄表示，現在主要是信心問題，疫情擴散與何時終止沒信心，終端消費需求與經濟影響到底如何，沒有信心之下，從賣壓觀點來看會有信心不足的問題。
顧立雄強調，整個疫情終究會有控制的一天，各國政府都已用最嚴肅的手段來看待，現在生產端供應鏈沒有發生斷鏈的狀況，最終還是在消費性需求，現在國內禁止外國人入境，或是案例增加，但各國案例都增加，各國採取更嚴格手段當下，最有可能將疫情控制住，經濟反彈就會出現，大家現在要有信心，採取長線布局與定期定額。
針對紐約交易所有員工確診導致關閉，顧立雄表示，台灣證交所目前是三地異地辦公與異地備援，不需擔心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言