台積電252元開低 除息首日走弱罕見貼息

新冠肺炎疫情重創全球資本市場，不僅打亂上市櫃公司籌資腳步，新創公司申請上市櫃計畫也受影響。本土電商新創91APP已經完成輔導等流程，原本今年就可計劃上櫃或是準備明年上市。不過，91APP董事長何英圻認為，現在「萬事俱備、只欠環境」，將暫緩股票首度公開發行（IPO），持續為企業客戶推動數位轉型。

2020-03-19 00:32