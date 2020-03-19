台積電252元開低 除息首日走弱罕見貼息
台積電（2330）去年第3季2.5元現金股利今（19）日除息，早盤股價跳空以252元開，下跌5.5元，盤中一度下探至249.5元，跌幅3.1%，股價走弱，罕見呈現貼息。
台積電近期持續遭外資賣超，昨日賣超台積電32,425張，連續10個交易日賣超，合計賣超32萬9,660張，外資持股比降至75.75%；今日除息2.5元，證交所預估將影響加權股價指數約21.55點，現金股息總金額648.25億元，預計4月16日發放。
台積電昨日晚間公告，一名員工確診新冠肺炎，近距離接觸人員約30人，已啟動分組辦公營運模式，該名員工也已進入醫院妥善診治，相關人員則在家進行14天居家隔離，不影響公司營運。
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