全球股市大崩盤 國安基金17時開臨時會

新冠肺炎疫情全球大延燒，全球股市大崩盤，國安基金今（19）日將召開臨時會議，國安基金幕僚，財政部國庫署長蕭家旗表示，預計下午17時召開臨時會議。

財政部昨晚發布新聞稿表示，針對近期新冠肺炎疫情持續擴散，引發投資人就疫情能否有效控制及全球經濟動能衰退之不安心理，全球股市跌勢未止，3月18日台股收盤指數9,218.67點，自年初累計下跌幅度達23.16%，已跌破年線11,067點，距10年線9,110點僅108.67點。

考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心情事，將依國安基金設置及管理條例第8條規定，於今日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論，如認有資本市場及其他金融市場失序或損及國家安定之虞等情事，將採行必要措施，達成穩定國內股市之任務。

蕭家旗上午出席立法院財委會公聽會，他表示，國安基金不能在盤中開會，一定是盤前或盤後開會，他接到的通知是17時在行政院開會。

由於下午中央銀行召開第1季理監事會議，央行總裁楊金龍和財政部長蘇建榮分別是央行理事會主席和常務理事，但也都是國安基金委員，兩位首長今天下午都要參加央行理監事會議，可能央行理事會之後趕赴行政院開國安基金臨時會 。