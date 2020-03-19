美股再挫千點 台股早盤大跌逾300點失守9,000點

無視美國總統川普強力推動救援計畫，道瓊再挫逾千點，加上重量級權值股台積電（2330）今（19）日除息，每股配發現金股息新台幣2.5元，影響加權股價指數約21.55點，影響台股今日開盤以9,085.28點開出，下跌133.39點，在台積電與主要權值股持續下挫，跌幅隨即擴大逾300點，不僅失守9,000點整數關卡並回測8,900點關卡。

美股開低走低，儘管川普政府釋出上兆美元刺激方案部分細節，且國會通過對疫情援助相關法案，但依舊無法消弭市場恐慌氣氛，美股開盤後賣壓持續湧現，標普盤中再次觸及熔斷，道瓊一度跌幅超過2,000點，幾乎抹去川普上任三年多來全部漲幅。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1,338點，或6.30%，收在19,898點；標普500指數下跌131點，或5.18%，收在2,398.1點；那斯達克指數下跌344.9點，或4.70%，收在6,989.84點；費半指數下跌139點，或9.79%，收在1,286.84點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超318.65億元。其中外資賣超287.15億元，投信買超4.69億元，自營商賣超36.23億元。

資券變化方面，融資減32.8億元，融資餘額為1,046.65億元，融劵減4.31萬張，融券餘額為56.18萬張。外資台指期部位，多單加碼15,715口，淨多單部位43,800口。借券賣出金額為80.28億元。

投顧法人指出，全球疫情持續惡化，恐慌情緒蔓延。「先救人，再救市」才是股市止跌的藥方，偏偏各國政府及央行反其道而行，採取「只救市，不救人」的方法，寬鬆措施及財政工具對阻擋疫情擴散無能為力，未能解除市場恐慌情緒；且未來國內外經濟數據及企業獲利持續下滑，國際股市還沒見底，對台股看法保守。