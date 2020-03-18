證期局喊卡文曄祥碩案 文曄：補充說明並重新送件

依證交法第36條規定，約1,950家上市櫃、興櫃公司必須要在6月底前召開股東常會。召開股東常會通常為室內集會，有增加群聚感染的風險，有鑑於新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延擴大，我國在防疫努力及成效上，倍受國際肯定，主管機關相當重視，因此，指示集保結算所邀集有關單位研議相關因應及配套措施。

2020-03-18 14:28