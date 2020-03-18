證期局喊卡文曄祥碩案 文曄：補充說明並重新送件
文曄與祥碩換股案生變，證期局於18日公告，文曄與祥碩相互受讓股權案，因為申報書件應記載事項不充分，即日起停止申報生效。文曄表示，將會在準備補充說明後，重新送件。
文曄與祥碩換股案，被外界視為是文曄的策略，透過引進祥碩這個白騎士，成為第二大股東，以對抗大聯大入股成為文曄的最大股東。
根據證期局公告，文曄增資發行普通股17.1萬張，以受讓祥碩股權，因申報書件應記載事項不充分，經金管會依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第15條第1款規定，自即日起停止申報生效。同時，祥碩增資發行9,000張，申報受讓文曄新發行普通股，也同樣因為申報書件應記載事項不充分，被金管會宣告，自即日起停止申報生效。
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