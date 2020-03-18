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支持企業對抗疫情 台銀加碼百億抗疫

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情未有緩解跡象，臺灣銀行配合政府推動紓困及振興貸款措施，積極辦理政策性貸款，繼新春率先推出新台幣50億元「小微企業優利簡易貸款專案」，3月18日起再增提額度至100億元，以協助受影響的小微企業強化營運周轉及資金調度需求。

針對已往來受疫情衝擊之授信戶，台銀亦研擬相關展延貸款配套措施，以協助企業渡過難關。

台銀表示，「小微企業優利簡易貸款專案」自推出以來，中小企業反映熱烈，為協助中小企業抗疫需求並善盡企業社會責任，18日起將本專案增加至100億元。本優惠專案對象涵蓋有稅籍登記之小微企業，及無稅籍登記且有營業事實之小農、小漁等自然人，搭配中小企業信用保證基金保證，供其營運週轉、支付員工薪資 、及營業場所租金等需求，每戶額度最高50萬元，期間最長三年，並提供優惠之總利費率1.98%，預期將可嘉惠2萬戶以上的小微企業。

疫情 台銀

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