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歐美疫情擴大 晶睿保守看待營運

經濟日報 / 經濟日報 記者吳凱中

晶睿今（18）日舉行線上法說會，受到新冠肺炎影響，儘管中國供應鏈復工率逐步改善，但晶睿總經理廖禎祺坦言，由於歐美疫情擴大，已經衝擊到經濟層面，而且影響很大，會謹慎看待未來變化。

展望未來，晶睿指出，短期需求訂單還存在，但很多國家疫情變嚴重，擔心大型標案需求因為經濟狀況改變而遞延，或今年內重大調整。

針對第二季展望，晶睿認為隨著疫情的加溫，各國經濟封鎖，增加公司經營難度，導致營收難以預測，因此不針對第二季給予財測。

廖禎祺表示，公司原先預估2020年成長超過業界平均成長率8.3%，惟現在因為疫情影響，儘管供應鏈狀況正改善中，但疫情已經影響到經濟層面，而且影響很大，會謹慎看待未來變化。

廖禎祺指出，去年中美貿易戰，讓國際廠商調整供應鏈配置，而新冠肺炎加速廠商配置中國以外的供應鏈，但晶睿工廠位於台灣，年假期間也追蹤供應商狀況。同時，晶睿也啟動短中期策略，在採購、設計面強化供應鏈，希望將風險降到最低。

隨著疫情在歐美持續擴散，晶睿目前代工客戶依據市場變化，已將部分訂單調整為長訂單。在品牌部分，原本有些長期專案訂單，但疫情影響下，交貨時間將往後遞延。以美國來說，由於當地疫情加劇，晶睿坦言銷售一定會受影響，但比例無法預測。

在供應鏈方面，晶睿強調，2月初疫情發生，公司花很多時間追蹤中國物料狀況，現在當地復工率有在好轉，交期也慢慢變明朗，沒看到比較大的缺貨問題發生。不過，現在擔心疫情擴大，後續客戶端對物料需求，沒有之前那麼樂觀。

晶睿目前來自中國大陸供應商包含鏡頭、線材、連接器等，為了因應疫情變化，已在台灣積極尋找第二供應商。而在設計端，中期也會做設計變更跟找替代方案。

在防疫策略上，晶睿除了配合政府公告措施以外，也強化員工差旅管理，不論出差去哪一個國家，只要出國就要居家隔離14天。

疫情 晶睿

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