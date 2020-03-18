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除息前外資連十賣 台積電過年後市值蒸發1.89兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
從農曆年後台積電股價跌掉73元，跌幅21.92%，市值下滑至6兆7,419.04億元，過年後市值蒸發1兆8,929億元。 歐新社
從農曆年後台積電股價跌掉73元，跌幅21.92%，市值下滑至6兆7,419.04億元，過年後市值蒸發1兆8,929億元。 歐新社

台股指數今（18）日收在9,218.67點，下跌220.96點，外資賣超285.74億元，統計買超前十大中有4檔ETF，及聯電（2303）等股，賣超前十大中有6檔金融股，及台積電、面板雙虎等，其中，台積電已連續10天遭外資提款，今日賣超達32,425張，股價收在260元，自農曆年後，台積電市值已大幅縮水1.89兆元。

台股台股今日下跌220.96點，三大法人賣超316.07億元，外資賣超285.74億元，投信買超4.79億元，自營商賣超（合計）35.12億元；外資持續賣超台股，賣超前十大依序是玉山金、中信金、第一金、台積電、群創、友達、台新金、元大台灣50、開發金、兆豐金等。

外資今日賣超台積電32,425張，連續10個交易日賣超，合計賣超32萬9,660張，外資持股比降至75.75%；台積電去年第3季獲利每股配發現金股利2.5元，預計明日除息，今日棄息賣壓沈重，終場以260元收盤，下跌8元，跌幅2.98%，成交11萬6,353張，單日市值縮水2,074.43億元。

統計從農曆年後台積電股價跌掉73元，跌幅21.92%，市值下滑至6兆7,419.04億元，過年後市值蒸發1兆8,929億元。

統計外資今日買超前十大依序是富邦VIX、元大台灣50反1、元大滬深300正2、元大寶滬深、聯電、和鑫、玉晶光、聯合再生、慶豐富、致茂等。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，對於相關廠商第1季營收造成影響，中長期來看，在美國聯準會在內的全球主要央行仍力行寬鬆政策，當局也祭出財政刺激措施，整體市場資金充沛，台灣方面受惠政策獎勵海外資金與台商回流以及轉單效應，因此中長期表現仍毋須過於悲觀。

蔡彥正指出，布局可著重產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率之成長股等，包括受惠5G建置資本投入、需求大幅成長的供應鏈為主，包括PA與晶片等；景氣循環類股包含報價止跌反彈的面板、記憶體與被動元件等。

台積電 外資

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