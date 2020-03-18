金管會打擊外資空頭 出手限制借券賣出量

疫情不斷擴散，台股跌跌不休，金管會今（18）日祭出強力救市措施，限制借券賣出量，將每日盤中借券賣出委託數量上限，從現行「前30個營業日平均成交數量的30%」，降為10%，由於採行借券賣出最多的是外資，這項措施被視為是打擊外資空頭。

這項措施採行時間暫訂三個月，實施後會視市場情況，看是否需要提前解除，或三個月後繼續延長。

為穩定股市，金管會從上周到17日已陸續採行鼓勵實施庫藏股、業績發表會及鼓勵金融業進場買績優股等措施，但多屬鼓勵性質，今日採行限制借券賣出量，則是面對這波股災以來，首度採行的強力介入措施，對抑制外資空頭應具有實質效果。

根據金管會資料，從今年以來到3月17日止，外資在集中市場賣超高達4,353億元，由於外資占台股市值比重高達四成，外資不斷賣超對市場造成不小賣壓。

加上借券賣出最多的就是外資，官員表示，外資等於是手中無券，借來賣出放空；為抑制外資空頭，金管會決定出手限制借券賣出量。

過去金管會也曾採行限制借券賣出量的措施，在2011年藉由更改規定定義方式，限制借券賣出量，將原本每日盤中借券賣出委託數量，最高上限是「流通在外股數的3%」，改成「前30個營業日平均成交數量的20%」。

後來在2017年2月，因當時股市不錯，又將「前30個營業日平均成交數量的20%」，改為「前30個營業日平均成交數量的30%」。