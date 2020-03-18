台股跌跌不休 證交所「逐筆交易乖乖聯名包」意外爆紅

台灣證券交易所日前與乖乖聯名製作「逐筆交易乖乖聯名包」，原本是致贈各證券商及周邊單位，以感謝支持推動逐筆交易新制，但遭逢台股跌跌不休，反倒成為各號子祈求交易「平安」的爆紅夯品。

老少咸宜的乖乖除了是國民零嘴外，更有不少企業取其「乖一點」的意涵，特別買來放在電腦主機、機器設備上祈求運轉順暢，晶圓代工龍頭台積電更曾訂製綠色乖乖，印上「你一包、我一包，機台乖乖不出包」標語，成為熱門話題。

證交所這次治的「逐筆交易乖乖聯名包」，分為珍藏版、限定版兩款，珍藏版以象徵股市上漲的紅色為包裝底色，以「逐筆交易秒速配 股市乖乖股民嗨」為標題，期新制上線後股市長紅。

限定版則以象徵系統、設備順利運行的綠色為包裝底色，以「逐筆交易秒速配 系統乖乖好運來」為標語，期新制實施系統順利運行。

為感謝證券同業對推動逐筆交易新制的支持，證交所日前陸續致贈各證券商總、分公司及周邊單位「逐筆交易乖乖聯名包」，因正值全球鬧股災，台股自11,500多點，一路跌至9,200多點，多頭氣勢受阻，被視為「平安符」的乖乖此時意外成為各號子爭相索取的熱門夯品。