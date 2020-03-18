疫情衝擊…牧德股價跌破現增價 董座信心喊話
AOI股王牧德（3563）受到中國大陸新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場，牧德股價也跌破現增價格312元。對此，牧德董事長汪光夏今（18）日在說明公司防疫時回應說：「公司現金調度已做好準備，即使不現增也不會有任何影響。」對公司長期營運有信心。
牧德已決議投入研發滅菌口罩來協助防疫，公司也申請專利。
牧德先前已公告辦理現增、每股價格312元，張數為2,120張，現增繳款日從4月10日至5月11日，但受新冠肺炎疫情影響國際資本市場，牧德股價已跌破現增價。
對此，汪光夏提到：「牧德已做好所有資金調度，不現增也不會有任何影響。」加上可採大股東全收（洽特定人認購），因此不擔心這個問題。
展望未來，汪光夏強調，牧德營運並無異狀，在各方面防疫加強以外，訂單能見度穩定，接單或出貨可以調節，怕的風險是封廠，現在較擔憂是歐美供應鏈，不過公司今年營運仍維持先前法說會上的長期發展目標。
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