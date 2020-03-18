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解套賣壓出籠 台股開高走低大跌220點創3年多新低

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股18日以紅盤開出，一度向上突破9,500點關卡，惟解套賣壓隨即出籠，加上美股電子盤今早又下跌，使得指數翻黑走跌，終場以9,218.67點作收，大跌220.96點、跌幅2.34%，為三年又五個月新低。 圖／聯合報系資料照片
台股18日以紅盤開出，一度向上突破9,500點關卡，惟解套賣壓隨即出籠，加上美股電子盤今早又下跌，使得指數翻黑走跌，終場以9,218.67點作收，大跌220.96點、跌幅2.34%，為三年又五個月新低。 圖／聯合報系資料照片

美國總統川普推1.2兆美元刺激方案，激勵美股道瓊反彈1,048點，帶動台股今（18）日以紅盤開出，指數小漲開出後，在主要權值股小幅反彈走揚支撐下，一度向上突破9,500點關卡，惟解套賣壓隨即出籠，加上美股電子盤今早又下跌，使得指數翻黑走跌，午盤過後空方勢力增強，指數再度破底，終場以9,218.67點作收，大跌220.96點、跌幅2.34%，為三年又五個月新低，成交量2,097.53億元。

美股震盪走高，早盤傳出川普將推出1.2兆美元規模強力救市計畫，包括薪資減稅，小型企業援助、與航空業等產業紓困，並將對公民發放1000美元支票，利多消息激勵四大指數震盪走高，收盤均上漲超過5%。

亞洲主要股市今日漲多跌少，日股開高震盪走高逾2.5%，陸股也有逾1%的漲勢，韓股開高震盪小漲逾0.6%，港股則開低翻紅走高0.5%，台股則開高震盪走低0.2%，表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現，主要權值股相繼翻黑，台積電（2330）開高震盪翻黑走跌逾2%，大立光與聯發科也翻黑走跌逾2%，鴻海小跌近0.5%，其餘權值股有0.6~1％不等間的跌幅。

其餘盤面上焦點族群，5G相關概念股出現反彈，包括聯茂一度亮燈漲停，南電盤中走揚逾9%，雙鴻走揚逾8%，超眾、智易走揚近7%，臻鼎-KY、信驊、台燿、泰鼎-KY也有逾6%的漲幅，健策、嘉澤、京元電子、康控-KY等走揚逾5%。

【中央社／台北18日電】

台北股市今天開高走低，收盤跌220.96點，為9218.67點，跌幅2.34%，成交金額新台幣2097.53億元。

加權指數開盤為9453.98點，盤中最高9509.61點，最低9218.67點；不含金融股指數7761.77點，跌194.53點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌3.34%、食品股跌2.75%、塑化股跌4.51%、紡織股跌3.06%、機電股跌2.24%、造紙股跌2.91%、營建股跌1.51%、金融股跌1.7%。

委買張數1313萬5754張，委賣張數898萬1715張，成交張數746萬1785張。

收盤時上漲197家，下跌705家，持平55家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、元大台灣50反1、街口布蘭特油正2、玉山金。

漲幅前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油反1、毛寶、云辰、超眾。

跌幅前5名個股為元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2、國泰20年美債正2、元大美債20正2、FH美國金融股。

台股

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