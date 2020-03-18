前景不確定性多 連乾文：台股後續反彈力強

品豐大中華投顧總經理連乾文指出，就台股技術分析來看，目前跟2001年九一一事件比較相似，比較不像2008年金融海嘯，儘管此次的前景不確定性可能更多，但爾後反彈力道應強。

在關鍵數據方面可以發現，網路服務供應商（ISP）業者資本支出在2019年僅成長1%，但在2020年估增加15%。

後續觀盤重點上，新冠肺炎疫情使不少民眾居家隔離，驅動短線雲端需求大增，成為新冠肺炎疫情中，電子產業的受惠股。

遠端服務概念股如：信驊（5274）；網路服務供應商（ISP）概念股如：緯穎、博智、廣達、智邦；iPad概念股如：瑞儀等。

另外，宅經濟的鈊象累計前二月營收12.43億元，年增1.01倍。因疫情造就宅經濟預估，今年線上遊戲營收為 73億元，年增70%。