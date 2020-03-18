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前景不確定性多 連乾文：台股後續反彈力強

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
新冠肺炎疫情讓台股前景不確定性可能更多。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
新冠肺炎疫情讓台股前景不確定性可能更多。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

品豐大中華投顧總經理連乾文指出，就台股技術分析來看，目前跟2001年九一一事件比較相似，比較不像2008年金融海嘯，儘管此次的前景不確定性可能更多，但爾後反彈力道應強。

在關鍵數據方面可以發現，網路服務供應商（ISP）業者資本支出在2019年僅成長1%，但在2020年估增加15%。

後續觀盤重點上，新冠肺炎疫情使不少民眾居家隔離，驅動短線雲端需求大增，成為新冠肺炎疫情中，電子產業的受惠股。

遠端服務概念股如：信驊（5274）；網路服務供應商（ISP）概念股如：緯穎、博智、廣達、智邦；iPad概念股如：瑞儀等。

另外，宅經濟的鈊象累計前二月營收12.43億元，年增1.01倍。因疫情造就宅經濟預估，今年線上遊戲營收為 73億元，年增70%。

概念股 新冠肺炎 台股

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李長庚：國壽已加碼不少台股

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金管會祭救市措施 鼓勵金融業進場

台股接連重挫，金管會昨（17）日再度祭出救市措施，鼓勵金融業進場買績優股，並緊盯外資動向，必要時將找外資喝咖啡，根據金管會統計，目前保險、銀行及證券自營商可投資股票空間合計達8兆多元，金管會鼓勵金融業逢低承接。

金管會促金融業低接台股 必要時找外資喝咖啡

台股前天跌破萬點後，財金首長昨天在開盤前信心喊話，但外資依舊不賞臉，持續賣超二三○億元，台股收盤續跌二七八點，創一年多新低。金管會也再度祭出救市措施，並表明必要時將找外資「喝咖啡」；根據統計，目前金融業可投資股票空間高達八兆多元，金管會鼓勵業者逢低承接，國內壽險龍頭國泰金總經理李長庚昨透露，這一波已低接不少。

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