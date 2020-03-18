經濟解析／趁美股大跌挑好股 楊應超這麼說

新冠肺炎衝擊全球股市，美股近期暴跌，3月就出現多次熔斷的情況，投資人心情跟著坐雲宵飛車，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超認為，股市大跌時，正昰挑好股的好時機，但建議一般人可以買美國ETF即可，至於有做功課的投資人則可以挑選個股買進，選股的秘訣就是投資需求不會消失的公司，例如科技股、日用品股等。

美股近期暴跌後再暴漲，以前罕見的熔斷卻是在本月變的有點常見，美股四大指數齊挫，楊應超卻是表示，已經調好錢準備入市，他表示，趁著美股大跌時，可以把資金分成3~5份，在低點分批買進，重挫時就進場買一些，放個一至二年。

楊應超說，股市大跌時正是挑好股的好時機，出現超跌的話更好，因為超跌之後也會超漲，因此，有做功課的投資人可以挑選好的個股，分批買進，至於一般投資人沒時間或是不會做功課的人，建議就買美國ETF就可。

楊應超同時分析挑股的首選，主要還是看需求，這一波的新冠肺炎疫情衝擊下，有些行業會面臨需求消失的困境，例如航空公司、遊輪、餐廳等，這些需求會消失的產業都不要碰。

楊應超強調，投資的標的要鎖定需求不會因疫情影響消失的產業，例如科技業的換機潮、日用品的需求等，都不會消失，科技產品的需求等到疫情過去就會重現，趁現在股價大跌時可以逢低進場布局。

楊應超指出，美股目前無法預測底部，因此可以把資金分成3~5批，分批進場，逢到大跌時就可以買一些，放個一至二年等待獲利。

談到台股，近期蘋概三王的台積電（2330）、大立光與鴻海都呈現下跌，楊應超認為，主要是因為外資提款所造成，以鴻海來說，鴻海的公平股價約在70~90元，有時超漲，有時超跌，當鴻海股價回到70元時買進的風險很小，長線來看絕對是可以買。